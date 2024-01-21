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Названо число картин, уцелевших при пожаре в ЦВЗ

Названо число картин, уцелевших при пожаре в ЦВЗ

Пожар в здании, принадлежащем Союзу художников Абхазии, вспыхнул в ночь с 20 на 21 января и уничтожил почти весь фонд Нацгалереи республики. 21.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-21T13:59+0300

2024-01-21T13:59+0300

2024-01-21T14:01+0300

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Около 150 картин из фонда Национальной картинной галереи Абхазии удалось сохранить, сообщили в пресс-службе Министерства культуры. Среди них работы Виктора Щеглова, Хуты Авидзба, Сергея Сангалова, Сергея Габелия, Висариона Цвижба, Тачулия, Минасяна.Национальная галерея была создана в 60-х годах прошлого века. У нее не было своего здания, работы хранили в помещении, арендованном у Союза художников. Условия там были неподходящими для картин. Дирекция галереи не раз обращалась к властям с просьбой выделить деньги хотя бы на то, чтобы приспособить для хранения здание на улице Пушкина, которое было выделено для Нацгалереи еще в 1999 году, но так и не было достроено.

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