https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/nazvano-chislo-kartin-utselevshikh-pri-pozhare-v-tsvz-1049897388.html
Названо число картин, уцелевших при пожаре в ЦВЗ
Названо число картин, уцелевших при пожаре в ЦВЗ
Пожар в здании, принадлежащем Союзу художников Абхазии, вспыхнул в ночь с 20 на 21 января и уничтожил почти весь фонд Нацгалереи республики. 21.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-21T13:59+0300
2024-01-21T13:59+0300
2024-01-21T14:01+0300
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/15/1049896954_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5bf324c2d22eb272a36ad71408d4bef5.jpg
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Около 150 картин из фонда Национальной картинной галереи Абхазии удалось сохранить, сообщили в пресс-службе Министерства культуры. Среди них работы Виктора Щеглова, Хуты Авидзба, Сергея Сангалова, Сергея Габелия, Висариона Цвижба, Тачулия, Минасяна.Национальная галерея была создана в 60-х годах прошлого века. У нее не было своего здания, работы хранили в помещении, арендованном у Союза художников. Условия там были неподходящими для картин. Дирекция галереи не раз обращалась к властям с просьбой выделить деньги хотя бы на то, чтобы приспособить для хранения здание на улице Пушкина, которое было выделено для Нацгалереи еще в 1999 году, но так и не было достроено.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/15/1049896954_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_c07b9b213e3b0c9ab9d3979b34107ea1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Названо число картин, уцелевших при пожаре в ЦВЗ
13:59 21.01.2024 (обновлено: 14:01 21.01.2024)
Пожар в здании, принадлежащем Союзу художников Абхазии, вспыхнул в ночь с 20 на 21 января и уничтожил почти весь фонд Нацгалереи республики.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Около 150 картин из фонда Национальной картинной галереи Абхазии удалось сохранить, сообщили в пресс-службе Министерства культуры.
Среди них работы Виктора Щеглова, Хуты Авидзба, Сергея Сангалова, Сергея Габелия, Висариона Цвижба, Тачулия, Минасяна.
Национальная галерея была создана в 60-х годах прошлого века. У нее не было своего здания, работы хранили в помещении, арендованном у Союза художников. Условия там были неподходящими для картин.
Дирекция галереи не раз обращалась к властям с просьбой выделить деньги хотя бы на то, чтобы приспособить для хранения здание на улице Пушкина, которое было выделено для Нацгалереи еще в 1999 году, но так и не было достроено.