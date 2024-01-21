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Пепел искусства: пожар в Национальной галерее Абхазии
Пепел искусства: пожар в Национальной галерее Абхазии
Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-е годы прошлого века, в ее фонде хранилось более 4000 картин. 21.01.2024, Sputnik Абхазия
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Сообщение о пожаре в здании Центрального выставочного зала Союза художников, на втором этаже которого хранились картины, поступило дежурному МЧС в ночь с 20 на 21 января.В ее фонде числилось более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многие другие.После пожара удалось сохранить около 150 картин, среди которых работы Виктора Щеглова, Хуты Авидзба, Сергея Сангалова, Сергея Габелия, Висариона Цвижба, Варвары Бубновой и некоторых других авторов. Работы Александра Шервашидзе-Чачба спасти не удалось.В МВД Абхазии рассматривают все возможные версии пожара, в том числе поджог. На месте происшествия идет сбор первичного материала, назначена пожарно-техническая экспертиза.
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фото , фото, абхазия, новости, мультимедиа, культура
фото , фото, абхазия, новости, мультимедиа, культура

Пепел искусства: пожар в Национальной галерее Абхазии

16:34 21.01.2024
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Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-е годы прошлого века, в ее фонде хранилось более 4000 картин.
Сообщение о пожаре в здании Центрального выставочного зала Союза художников, на втором этаже которого хранились картины, поступило дежурному МЧС в ночь с 20 на 21 января.
В ее фонде числилось более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многие другие.
После пожара удалось сохранить около 150 картин, среди которых работы Виктора Щеглова, Хуты Авидзба, Сергея Сангалова, Сергея Габелия, Висариона Цвижба, Варвары Бубновой и некоторых других авторов. Работы Александра Шервашидзе-Чачба спасти не удалось.
В МВД Абхазии рассматривают все возможные версии пожара, в том числе поджог. На месте происшествия идет сбор первичного материала, назначена пожарно-техническая экспертиза.
© Sputnik / Леон Адлейба

В ночь с 20 на 21 января в здании Центрального выставочного зала в Сухуме вспыхнул пожар.

В ночь с 20 на 21 января в здании Центрального выставочного зала в Сухуме вспыхнул пожар. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Леон Адлейба

В ночь с 20 на 21 января в здании Центрального выставочного зала в Сухуме вспыхнул пожар.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На втором этаже здания находится склад Национальной картинной галереи Абхазии, в котором хранилось около 4000 работ абхазских и зарубежных художников.

На втором этаже здания находится склад Национальной картинной галереи Абхазии, в котором хранилось около 4000 работ абхазских и зарубежных художников. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На втором этаже здания находится склад Национальной картинной галереи Абхазии, в котором хранилось около 4000 работ абхазских и зарубежных художников.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На место тут же прибыли 11 пожарных расчетов, но спасти фонд не удалось - почти все картины сгорели.

На место тут же прибыли 11 пожарных расчетов, но спасти фонд не удалось - почти все картины сгорели. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На место тут же прибыли 11 пожарных расчетов, но спасти фонд не удалось - почти все картины сгорели.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пострадавший от пожара бюст Народного поэта Абхазии, основоположника абхазской литературы Дырмита Гулиа.

Пострадавший от пожара бюст Народного поэта Абхазии, основоположника абхазской литературы Дырмита Гулиа. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пострадавший от пожара бюст Народного поэта Абхазии, основоположника абхазской литературы Дырмита Гулиа.

© Sputnik / Леон Адлейба

Пожар в здании начался примерно в 03:30 и был локализован в семь часов. К моменту приезда съемочной группы Sputnik пожарные продолжили работать.

Пожар в здании начался примерно в 03:30 и был локализован в семь часов. К моменту приезда съемочной группы Sputnik пожарные продолжили работать. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Пожар в здании начался примерно в 03:30 и был локализован в семь часов. К моменту приезда съемочной группы Sputnik пожарные продолжили работать.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Так сейчас выглядит Национальная картинная галерея, в которой хранились шедевры абхазских художников.

Так сейчас выглядит Национальная картинная галерея, в которой хранились шедевры абхазских художников. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Так сейчас выглядит Национальная картинная галерея, в которой хранились шедевры абхазских художников.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Часть фонда все же удалось сохранить. Это около 150 картин среди которых работы Виктора Щеглова, Хуты Авидзба, Сергея Сангалова, Сергея Габелия, Висариона Цвижба.

Часть фонда все же удалось сохранить. Это около 150 картин среди которых работы Виктора Щеглова, Хуты Авидзба, Сергея Сангалова, Сергея Габелия, Висариона Цвижба. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Часть фонда все же удалось сохранить. Это около 150 картин среди которых работы Виктора Щеглова, Хуты Авидзба, Сергея Сангалова, Сергея Габелия, Висариона Цвижба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А еще спасены две картины Варвары Бубновой – портрет и пейзаж, которые художник Руслан Габлия забрал себе в мастерскую и намерен восстановить.

А еще спасены две картины Варвары Бубновой – портрет и пейзаж, которые художник Руслан Габлия забрал себе в мастерскую и намерен восстановить. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

А еще спасены две картины Варвары Бубновой – портрет и пейзаж, которые художник Руслан Габлия забрал себе в мастерскую и намерен восстановить.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент поручил Генпрокуратуре разобраться в причинах произошедшего.

Президент поручил Генпрокуратуре разобраться в причинах произошедшего. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент поручил Генпрокуратуре разобраться в причинах произошедшего.

© Sputnik / Леон Адлейба

В МВД Абхазии рассматривают все возможные версии возникновения пожара, в том числе, поджог.

В МВД Абхазии рассматривают все возможные версии возникновения пожара, в том числе, поджог. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Леон Адлейба

В МВД Абхазии рассматривают все возможные версии возникновения пожара, в том числе, поджог.

© Sputnik / Леон Адлейба

Среди уникальных работ в фонде было более 300 картин и эскизов кисти Александра Шервашидзе-Чачба.

Среди уникальных работ в фонде было более 300 картин и эскизов кисти Александра Шервашидзе-Чачба. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Среди уникальных работ в фонде было более 300 картин и эскизов кисти Александра Шервашидзе-Чачба.

© Sputnik / Леон Адлейба

На месте происшествия ведется сбор первичного материала, назначена пожарно-техническая экспертиза.

На месте происшествия ведется сбор первичного материала, назначена пожарно-техническая экспертиза. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Леон Адлейба

На месте происшествия ведется сбор первичного материала, назначена пожарно-техническая экспертиза.

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