Пепел искусства: пожар в Национальной галерее Абхазии

Сообщение о пожаре в здании Центрального выставочного зала Союза художников, на втором этаже которого хранились картины, поступило дежурному МЧС в ночь с 20 на 21 января.В ее фонде числилось более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многие другие.После пожара удалось сохранить около 150 картин, среди которых работы Виктора Щеглова, Хуты Авидзба, Сергея Сангалова, Сергея Габелия, Висариона Цвижба, Варвары Бубновой и некоторых других авторов. Работы Александра Шервашидзе-Чачба спасти не удалось.В МВД Абхазии рассматривают все возможные версии пожара, в том числе поджог. На месте происшествия идет сбор первичного материала, назначена пожарно-техническая экспертиза.
Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-е годы прошлого века, в ее фонде хранилось более 4000 картин.
Сообщение о пожаре в здании Центрального выставочного зала Союза художников, на втором этаже которого хранились картины, поступило дежурному МЧС в ночь с 20 на 21 января.
В ее фонде числилось более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многие другие.
После пожара удалось сохранить около 150 картин, среди которых работы Виктора Щеглова, Хуты Авидзба, Сергея Сангалова, Сергея Габелия, Висариона Цвижба, Варвары Бубновой и некоторых других авторов. Работы Александра Шервашидзе-Чачба спасти не удалось.
В МВД Абхазии рассматривают все возможные версии пожара, в том числе поджог. На месте происшествия идет сбор первичного материала, назначена пожарно-техническая экспертиза.