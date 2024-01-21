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Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода
Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода
Изучаем слова времен царя Ивана Грозного. 21.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-21T13:06+0300
2024-01-21T13:06+0300
2024-01-21T13:06+0300
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Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода
Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода
Как появились слова "затинщик", "стрелец" и "полтинник"? Что в XVI веке называли берковцем и при чем тут мед? "Пуд соли" — это сколько килограммов, и как возникло выражение "сто пудов"? Как расшифровывается слово "воевода", что такое "пищаль", и почему она пищит? Эксперт эпизода — научный секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты, подкасты риа, аудио
подкасты, подкасты риа, аудио
Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода
Изучаем слова времен царя Ивана Грозного.
Как появились слова "затинщик", "стрелец" и "полтинник"? Что в XVI веке называли берковцем и при чем тут мед? "Пуд соли" — это сколько килограммов, и как возникло выражение "сто пудов"? Как расшифровывается слово "воевода", что такое "пищаль", и почему она пищит?
Эксперт эпизода — научный секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.