https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/pochemu-pischit-pischal-skolko-vesit-sto-pudov-i-voet-li-voevoda-1049858686.html

Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода

Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода

Изучаем слова времен царя Ивана Грозного. 21.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-21T13:06+0300

2024-01-21T13:06+0300

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Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода Почему пищит пищаль, сколько весит "сто пудов" и воет ли воевода

Как появились слова "затинщик", "стрелец" и "полтинник"? Что в XVI веке называли берковцем и при чем тут мед? "Пуд соли" — это сколько килограммов, и как возникло выражение "сто пудов"? Как расшифровывается слово "воевода", что такое "пищаль", и почему она пищит? Эксперт эпизода — научный секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.Слушайте подкасты РИА Новости.

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