https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/restavrator-o-pozhare-v-kartinnoy-galeree-kartiny-kak-lyudi-oni-umerli--1049897680.html

Реставратор о пожаре в картинной галерее: картины, как люди, они умерли

Реставратор о пожаре в картинной галерее: картины, как люди, они умерли

Реставратор, сотрудник Национальной картинной галереи Абхазии Анзор Сакания рассказал о том, что потеряла страна при пожаре в здании ЦВЗ в Сухуме. 21.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-21T13:51+0300

2024-01-21T13:51+0300

2024-01-21T13:51+0300

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Сакания о пожаре Сакания о пожаре

Около 4000 картин, которые хранились в Национальной картинной галерее, сгорело, сообщила и.о. министра культуры Диана Смыр.Глава МЧС Лев Квиция сообщил главе государства о том, что сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 03:38. Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. К семи часам утра пламя было локализовано. Президент поручил генпрокуратуре разобраться в причинах произошедшего.Настоящей трагедией назвал это ЧП в сотрудник Национальной картинной галереи Анзор Сакания. Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-х годах прошлого века. Ее фонд насчитывал около четырех тысяч работ созданных Александром Шервашидзе-Чачба, Варварой Бубновой, Мариной Эшба и многими другими авторами. У галереи не было собственного здания, все картины складировались в помещении, арендованном у Союза художников на втором этаже ЦВЗ.Дирекция галереи не раз обращалась к властям с просьбой выделить деньги хотя бы на то, чтобы приспособить для хранения здание на улице Пушкина, которое было выделено для Нацгалереи еще в 1999 году, но так и не было достроено.

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