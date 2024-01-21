https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/restavrator-o-pozhare-v-kartinnoy-galeree-kartiny-kak-lyudi-oni-umerli--1049897680.html
Реставратор о пожаре в картинной галерее: картины, как люди, они умерли
Реставратор о пожаре в картинной галерее: картины, как люди, они умерли
Реставратор, сотрудник Национальной картинной галереи Абхазии Анзор Сакания рассказал о том, что потеряла страна при пожаре в здании ЦВЗ в Сухуме. 21.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-21T13:51+0300
2024-01-21T13:51+0300
2024-01-21T13:51+0300
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Сакания о пожаре
Сакания о пожаре
Около 4000 картин, которые хранились в Национальной картинной галерее, сгорело, сообщила и.о. министра культуры Диана Смыр.Глава МЧС Лев Квиция сообщил главе государства о том, что сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 03:38. Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. К семи часам утра пламя было локализовано. Президент поручил генпрокуратуре разобраться в причинах произошедшего.Настоящей трагедией назвал это ЧП в сотрудник Национальной картинной галереи Анзор Сакания. Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-х годах прошлого века. Ее фонд насчитывал около четырех тысяч работ созданных Александром Шервашидзе-Чачба, Варварой Бубновой, Мариной Эшба и многими другими авторами. У галереи не было собственного здания, все картины складировались в помещении, арендованном у Союза художников на втором этаже ЦВЗ.Дирекция галереи не раз обращалась к властям с просьбой выделить деньги хотя бы на то, чтобы приспособить для хранения здание на улице Пушкина, которое было выделено для Нацгалереи еще в 1999 году, но так и не было достроено.
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подкасты, абхазия, пожар, центральный выставочный зал г. сухум, национальная картинная галерея республики абхазия, аудио
подкасты, абхазия, пожар, центральный выставочный зал г. сухум, национальная картинная галерея республики абхазия, аудио
Реставратор о пожаре в картинной галерее: картины, как люди, они умерли
Реставратор, сотрудник Национальной картинной галереи Абхазии Анзор Сакания рассказал о том, что потеряла страна при пожаре в здании ЦВЗ в Сухуме.
Около 4000 картин, которые хранились в Национальной картинной галерее, сгорело, сообщила и.о. министра культуры Диана Смыр.
Глава МЧС Лев Квиция сообщил главе государства о том, что сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 03:38. Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. К семи часам утра пламя было локализовано. Президент поручил генпрокуратуре разобраться в причинах произошедшего.
Настоящей трагедией назвал это ЧП в сотрудник Национальной картинной галереи Анзор Сакания.
"В Абхазии выросло несколько поколений, которые не видели картины. Мы хотели создать картинную галерею, чтобы наши дети видели, что у нас хранится. У нас были прекрасные работы. Столько лет после войны мы не могли найти нормальное здание для хранения работ. Как реставратор я могу сказать, что это большая трагедия. Картины умерли. Они тоже живые, как люди, а могли жить 500 тысяч лет. Здесь хранилось все, что у нас было. Основной фонд сгорел", - сказал Сакания.
Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-х годах прошлого века. Ее фонд насчитывал около четырех тысяч работ созданных Александром Шервашидзе-Чачба, Варварой Бубновой, Мариной Эшба и многими другими авторами. У галереи не было собственного здания, все картины складировались в помещении, арендованном у Союза художников на втором этаже ЦВЗ.
Дирекция галереи не раз обращалась к властям с просьбой выделить деньги хотя бы на то, чтобы приспособить для хранения здание на улице Пушкина, которое было выделено для Нацгалереи еще в 1999 году, но так и не было достроено.