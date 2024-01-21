https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/sakaniya-nazval-ogromneyshey-tragediey-pozhar-v-zdanii-tsvz-1049896218.html

Сакания назвал огромнейшей трагедией пожар в здании ЦВЗ

Сакания назвал огромнейшей трагедией пожар в здании ЦВЗ

Пожар вспыхнул в здании Центрального выставочного зала в Сухуме в ночь с 20 на 21 января. 21.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Пожар в здании ЦВЗ в Сухуме - огромнейшая трагедия, которую можно сравнить лишь с годами Отечественной войны народа Абхазии, сказал Sputnik директор Национальной картинной галереи республики Сурам Сакания.Он уточнил, что, по словам очевидцев, пожар начался с крыши, и пламя распространилось очень быстро."Поскольку потолок и конструкция деревянные, пламя быстро распространилось, и люди, которые приехали к 5 часам сюда, уже не то, что тушить, но и близко подойти не могли. Как вы видите, наше помещение сильно сгорело. Потолок обрушился, крыша обрушилась", — сказал он.Сакания добавил, что работы в фонд галереи собирались с 1963 года, и все были уничтожены пламенем.

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