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Сакания назвал огромнейшей трагедией пожар в здании ЦВЗ
Сакания назвал огромнейшей трагедией пожар в здании ЦВЗ
Пожар вспыхнул в здании Центрального выставочного зала в Сухуме в ночь с 20 на 21 января. 21.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-21T10:46+0300
2024-01-21T10:46+0300
2024-01-21T10:46+0300
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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Пожар в здании ЦВЗ в Сухуме - огромнейшая трагедия, которую можно сравнить лишь с годами Отечественной войны народа Абхазии, сказал Sputnik директор Национальной картинной галереи республики Сурам Сакания.Он уточнил, что, по словам очевидцев, пожар начался с крыши, и пламя распространилось очень быстро."Поскольку потолок и конструкция деревянные, пламя быстро распространилось, и люди, которые приехали к 5 часам сюда, уже не то, что тушить, но и близко подойти не могли. Как вы видите, наше помещение сильно сгорело. Потолок обрушился, крыша обрушилась", — сказал он.Сакания добавил, что работы в фонд галереи собирались с 1963 года, и все были уничтожены пламенем.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Сакания назвал огромнейшей трагедией пожар в здании ЦВЗ
Пожар вспыхнул в здании Центрального выставочного зала в Сухуме в ночь с 20 на 21 января.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Пожар в здании ЦВЗ в Сухуме - огромнейшая трагедия, которую можно сравнить лишь с годами Отечественной войны народа Абхазии, сказал Sputnik директор Национальной картинной галереи республики Сурам Сакания.
Он уточнил, что, по словам очевидцев, пожар начался с крыши, и пламя распространилось очень быстро.
"Поскольку потолок и конструкция деревянные, пламя быстро распространилось, и люди, которые приехали к 5 часам сюда, уже не то, что тушить, но и близко подойти не могли. Как вы видите, наше помещение сильно сгорело. Потолок обрушился, крыша обрушилась", — сказал он.
Сакания добавил, что работы в фонд галереи собирались с 1963 года, и все были уничтожены пламенем.