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Здание Центрального выставочного зала загорелось в Сухуме
Здание Центрального выставочного зала загорелось в Сухуме
В Центральном выставочном зале в столице регулярно проводятся выставки абхазских и иностранных художников. 21.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-21T05:00+0300
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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Здание Центрального выставочного зала загорелось в Сухуме, сообщает агентство "Апсныпресс".Задымление наблюдается на втором этаже, виден открытый огонь. В ликвидации возгорания задействовано четыре пожарных расчета МЧС Абхазии.
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Здание Центрального выставочного зала загорелось в Сухуме
05:00 21.01.2024 (обновлено: 09:05 21.01.2024)
В Центральном выставочном зале в столице регулярно проводятся выставки абхазских и иностранных художников.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Здание Центрального выставочного зала загорелось в Сухуме, сообщает агентство "Апсныпресс".
Задымление наблюдается на втором этаже, виден открытый огонь.
В ликвидации возгорания задействовано четыре пожарных расчета МЧС Абхазии.