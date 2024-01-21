https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/zdanie-tsentralnogo-vystavochnogo-zala-zagorelos-v-sukhume-1049894851.html

Здание Центрального выставочного зала загорелось в Сухуме

Здание Центрального выставочного зала загорелось в Сухуме

В Центральном выставочном зале в столице регулярно проводятся выставки абхазских и иностранных художников. 21.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Здание Центрального выставочного зала загорелось в Сухуме, сообщает агентство "Апсныпресс".Задымление наблюдается на втором этаже, виден открытый огонь. В ликвидации возгорания задействовано четыре пожарных расчета МЧС Абхазии.

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