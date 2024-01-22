https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/bzhaniya-poruchil-genprokuroru-vyyasnit-istinnye-prichiny-vozgoraniya-v-zdanii-tsvz-v-sukhume-1049917324.html
Бжания поручил Генпрокурору выяснить истинные причины возгорания в здании ЦВЗ в Сухуме
Бжания поручил Генпрокурору выяснить истинные причины возгорания в здании ЦВЗ в Сухуме
Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с членами Правительства и руководителями правоохранительных органов. 22.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-22T22:52+0300
2024-01-22T22:52+0300
2024-01-22T22:52+0300
в абхазии
аслан бжания
правительство абхазии
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культура
центральный выставочный зал г. сухум
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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Аслан Бжания поручил Генпрокурору Адгуру Агрба выяснить истинные причины возгорания в здании ЦВЗ в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Замминистра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян доложил президенту, что, несмотря на все предпринятые меры, быстро локализовать пожар не удалось, сгорела кровля и второй этаж.МЧС совместно с правоохранительными органами проводит первичную проверку, осмотр помещения и опрос очевидцев.Глава государства также поручил:
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аслан бжания, правительство абхазии, абхазия, культура, центральный выставочный зал г. сухум
аслан бжания, правительство абхазии, абхазия, культура, центральный выставочный зал г. сухум
Бжания поручил Генпрокурору выяснить истинные причины возгорания в здании ЦВЗ в Сухуме
Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с членами Правительства и руководителями правоохранительных органов.
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Аслан Бжания поручил Генпрокурору Адгуру Агрба выяснить истинные причины возгорания в здании ЦВЗ в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Мы должны быть уверены на все сто процентов в тех выводах, которые будут сделаны по итогам вашей работы. Отношение к этому тяжелому для нас всех событию совершенно понятное", - сказал президент на совещании с членами Правительства и руководителями правоохранительных органов.
Замминистра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян доложил президенту, что, несмотря на все предпринятые меры, быстро локализовать пожар не удалось, сгорела кровля и второй этаж.
МЧС совместно с правоохранительными органами проводит первичную проверку, осмотр помещения и опрос очевидцев.
Глава государства также поручил:
и.о. министра культуры Динаре Смыр "рассказать общественности о том, что было проделано руководством Абхазии за последние тридцать лет для развития национальной культуры".
Минкульту привлечь реставраторов и выяснить, есть ли в хранилищах России и других стран работы абхазских художников, а также "возможно ли организовать передачу Абхазии оригиналов или качественных копий этих произведений".
МЧС максимально обеспечить пожарную безопасность объектам, находящимся на балансе министерств культуры и образования.