Бжания поручил Генпрокурору выяснить истинные причины возгорания в здании ЦВЗ в Сухуме

"Мы должны быть уверены на все сто процентов в тех выводах, которые будут сделаны по итогам вашей работы. Отношение к этому тяжелому для нас всех событию совершенно понятное", - сказал президент на совещании с членами Правительства и руководителями правоохранительных органов.