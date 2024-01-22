https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/chast-sukhuma-ostalas-bez-vody-do-26-yanvarya-1049916321.html

Часть Сухума осталась без воды до 26 января

Часть Сухума осталась без воды до 26 января

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Часть Сухума останется без воды до 26 января, сообщил "Водоканал". 22.01.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

администрация города сухум

абхазия

водоснабжение

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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Часть Сухума останется без воды до 26 января, сообщил "Водоканал". Уровень воды на реке Келасур поднялся, после чего было оторвано около 20 метров трубы напорного водовода диаметром 500 мм. Жителям районов, оставшихся без воды из-за аварии напорного водовода на реке Кяласур, организуют подвоз, рассказал в Sputnik замначальника департамента ЖКХ администрации Сухума Руслан Авидзба."Водоканал занимается, но сейчас поток воды настолько сильный, что не подобраться непосредственно к трубе, технику смоет. Поэтому ребята ждут, когда вода спадет, планируют завтра приступить", - сказал Авидзба.

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сухум, администрация города сухум, абхазия, водоснабжение