https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/chast-sukhuma-ostalas-bez-vody-do-26-yanvarya-1049916321.html
Часть Сухума осталась без воды до 26 января
Часть Сухума осталась без воды до 26 января
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Часть Сухума останется без воды до 26 января, сообщил "Водоканал". 22.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-22T19:00+0300
2024-01-22T19:00+0300
2024-01-22T19:09+0300
в абхазии
сухум
администрация города сухум
абхазия
водоснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045115545_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_790b3d8453312093236bdf704f33b60c.jpg
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Часть Сухума останется без воды до 26 января, сообщил "Водоканал". Уровень воды на реке Келасур поднялся, после чего было оторвано около 20 метров трубы напорного водовода диаметром 500 мм. Жителям районов, оставшихся без воды из-за аварии напорного водовода на реке Кяласур, организуют подвоз, рассказал в Sputnik замначальника департамента ЖКХ администрации Сухума Руслан Авидзба."Водоканал занимается, но сейчас поток воды настолько сильный, что не подобраться непосредственно к трубе, технику смоет. Поэтому ребята ждут, когда вода спадет, планируют завтра приступить", - сказал Авидзба.
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045115545_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5501c98962cd3bbc0230394677a9ae90.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сухум, администрация города сухум, абхазия, водоснабжение
сухум, администрация города сухум, абхазия, водоснабжение
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Часть Сухума останется без воды до 26 января, сообщил "Водоканал".
Уровень воды на реке Келасур поднялся, после чего было оторвано около 20 метров трубы напорного водовода диаметром 500 мм.
Без воды останутся жители района Турбазы, села Дзыгута, улицы Чанба, села Баслата. Нехватка воды будет ощущаться на верхних этажах высотных домов на улице Кодорское шоссе.
Жителям районов, оставшихся без воды из-за аварии напорного водовода на реке Кяласур, организуют подвоз, рассказал в Sputnik замначальника департамента ЖКХ администрации Сухума Руслан Авидзба.
"Водоканал занимается, но сейчас поток воды настолько сильный, что не подобраться непосредственно к трубе, технику смоет. Поэтому ребята ждут, когда вода спадет, планируют завтра приступить", - сказал Авидзба.