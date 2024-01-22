https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/genprokuratura-nachala-protsessualnuyu-proverku-po-faktu-pozhara-v-tsvz--1049915506.html
Генпрокуратура начала процессуальную проверку по факту пожара в ЦВЗ
Генпрокуратура начала процессуальную проверку по факту пожара в ЦВЗ
Проверка находится под личным контролем Генпрокурора Абхазии Адгура Агрба. 22.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-22T18:04+0300
2024-01-22T18:04+0300
2024-01-22T18:04+0300
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сухум
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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Следственное управление Генпрокуратура Абхазии начало процессуальную проверку по факту пожара в ЦВЗ в Сухуме. Сообщение о пожаре в здании Центрального выставочного зала, на втором этаже которого хранился фонд Национальной картинной галереи, поступило в МЧС в ночь с 20 на 21 января.Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-е годы прошлого века. В ее фонде хранились более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многих других.Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. К семи часам утра пламя было локализовано, огонь не перекинулся на другие строения.Президент поручил Генпрокуратуре разобраться в причинах произошедшего.
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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, культура, центральный выставочный зал г. сухум, сухум, министерство культуры абхазии
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, культура, центральный выставочный зал г. сухум, сухум, министерство культуры абхазии
Генпрокуратура начала процессуальную проверку по факту пожара в ЦВЗ
Проверка находится под личным контролем Генпрокурора Абхазии Адгура Агрба.
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Следственное управление Генпрокуратура Абхазии начало процессуальную проверку по факту пожара в ЦВЗ в Сухуме.
"В рамках проверки проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление причин возгорания, размера нанесенного ущерба и определения лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре в здании Центрального выставочного зала, на втором этаже которого хранился фонд Национальной картинной галереи, поступило в МЧС в ночь с 20 на 21 января.
Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-е годы прошлого века. В ее фонде хранились более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многих других.
Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. К семи часам утра пламя было локализовано, огонь не перекинулся на другие строения.
Президент поручил Генпрокуратуре разобраться в причинах произошедшего.