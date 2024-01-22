https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/genprokuratura-nachala-protsessualnuyu-proverku-po-faktu-pozhara-v-tsvz--1049915506.html

Генпрокуратура начала процессуальную проверку по факту пожара в ЦВЗ

Генпрокуратура начала процессуальную проверку по факту пожара в ЦВЗ

Проверка находится под личным контролем Генпрокурора Абхазии Адгура Агрба. 22.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-22T18:04+0300

2024-01-22T18:04+0300

2024-01-22T18:04+0300

в абхазии

генеральная прокуратура абхазии

абхазия

культура

центральный выставочный зал г. сухум

сухум

министерство культуры абхазии

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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Следственное управление Генпрокуратура Абхазии начало процессуальную проверку по факту пожара в ЦВЗ в Сухуме. Сообщение о пожаре в здании Центрального выставочного зала, на втором этаже которого хранился фонд Национальной картинной галереи, поступило в МЧС в ночь с 20 на 21 января.Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-е годы прошлого века. В ее фонде хранились более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многих других.Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. К семи часам утра пламя было локализовано, огонь не перекинулся на другие строения.Президент поручил Генпрокуратуре разобраться в причинах произошедшего.

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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, культура, центральный выставочный зал г. сухум, сухум, министерство культуры абхазии