Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/gunba-provel-zasedanie-komissii-po-prazdnovaniyu-yubileev-dmitriya-gulia-i-gazety-apsny--1049916906.html
Гунба провел заседание комиссии по празднованию юбилеев Дмитрия Гулиа и газеты "Апсны"
Гунба провел заседание комиссии по празднованию юбилеев Дмитрия Гулиа и газеты "Апсны"
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Первое заседание госкомиссии по празднованию 150-летия Дмитрия Гулиа и 105-летия газеты "Апсны" провел вице-президент Бадра Гунба. 22.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-22T21:30+0300
2024-01-22T22:46+0300
в абхазии
абхазия
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/19/1049225145_0:241:1919:1320_1920x0_80_0_0_0de8e2e8006226811030f9f8b02ad03b.jpg
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Первое заседание госкомиссии по празднованию 150-летия Дмитрия Гулиа и 105-летия газеты "Апсны" провел вице-президент Бадра Гунба. Главное:Абхазский писатель, поэт, этнограф, автор абхазского алфавита и азбуки Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года. Первый номер "Аҧсны" вышел 27 февраля 1919 года. Дата появления периодической печати в республике отмечается как день средств массовой информации Абхазии.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/19/1049225145_0:61:1919:1500_1920x0_80_0_0_a81d2f5786c55c2f3ac74e00a5cf9058.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, культура
абхазия, культура

Гунба провел заседание комиссии по празднованию юбилеев Дмитрия Гулиа и газеты "Апсны"

21:30 22.01.2024 (обновлено: 22:46 22.01.2024)
© Sputnik / С. КоротковНародный поэт Абхазии Дмитрий Гулиа.
Народный поэт Абхазии Дмитрий Гулиа. - Sputnik Абхазия, 1920, 22.01.2024
© Sputnik / С. Коротков
Подписаться
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Первое заседание госкомиссии по празднованию 150-летия Дмитрия Гулиа и 105-летия газеты "Апсны" провел вице-президент Бадра Гунба.
"Дмитрий Гулиа – выдающаяся личность, которая оставила глубокий след не только в абхазской литературе, но и в истории страны. Газета "Апсны" - народное достояние. Мы должны достойно провести все необходимые торжественные мероприятия, чтобы накопить и передать качественный материал подрастающему поколению", - отметил вице-президент.
Главное:
В здании музея Дмитрия Гулия необходимо провести ремонтно-восстановительные работы, заявила директор Светлана Корсая.
Главный редактор газеты "Алашара", поэт Анатолий Лагулаа сообщил о планах создать иллюстрированные брошюры со стихами Гулиа для детей дошкольного возраста.
Директор АбИГИ Арда Ашуба предложил провести в пансионате "Литфонд" поэтический вечер, куда смогли бы пригласить поэтов, переводчиков и любителей творчества Гулиа из других стран.
Главред "Апсны" Ахра Анкваб рассказал, что в этом году будет выпущен сборник самых интересных, публикаций, напечатанных в издании за более чем столетнюю историю.
Директор АГТРК Ирина Агрба отметила, что на телевидении нужно организовать культурно-познавательные дебаты, где будет обсуждаться роль Дмитрия Гулиа в истории Абхазии.
В АГУ пройдет научная конференция, отметил проректор по научной работе, профессор Джульетта Адлейба.
Была предложена идея создания фильма о жизни и творческом пути Гулиа.
Абхазский писатель, поэт, этнограф, автор абхазского алфавита и азбуки Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года.
Первый номер "Аҧсны" вышел 27 февраля 1919 года. Дата появления периодической печати в республике отмечается как день средств массовой информации Абхазии.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0