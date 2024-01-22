Гунба провел заседание комиссии по празднованию юбилеев Дмитрия Гулиа и газеты "Апсны"

В здании музея Дмитрия Гулия необходимо провести ремонтно-восстановительные работы, заявила директор Светлана Корсая. В здании музея Дмитрия Гулия необходимо провести ремонтно-восстановительные работы, заявила директор Светлана Корсая.

Главный редактор газеты "Алашара", поэт Анатолий Лагулаа сообщил о планах создать иллюстрированные брошюры со стихами Гулиа для детей дошкольного возраста. Главный редактор газеты "Алашара", поэт Анатолий Лагулаа сообщил о планах создать иллюстрированные брошюры со стихами Гулиа для детей дошкольного возраста.

Директор АбИГИ Арда Ашуба предложил провести в пансионате "Литфонд" поэтический вечер, куда смогли бы пригласить поэтов, переводчиков и любителей творчества Гулиа из других стран. Директор АбИГИ Арда Ашуба предложил провести в пансионате "Литфонд" поэтический вечер, куда смогли бы пригласить поэтов, переводчиков и любителей творчества Гулиа из других стран.

Главред "Апсны" Ахра Анкваб рассказал, что в этом году будет выпущен сборник самых интересных, публикаций, напечатанных в издании за более чем столетнюю историю. Главред "Апсны" Ахра Анкваб рассказал, что в этом году будет выпущен сборник самых интересных, публикаций, напечатанных в издании за более чем столетнюю историю.

Директор АГТРК Ирина Агрба отметила, что на телевидении нужно организовать культурно-познавательные дебаты, где будет обсуждаться роль Дмитрия Гулиа в истории Абхазии. Директор АГТРК Ирина Агрба отметила, что на телевидении нужно организовать культурно-познавательные дебаты, где будет обсуждаться роль Дмитрия Гулиа в истории Абхазии.

В АГУ пройдет научная конференция, отметил проректор по научной работе, профессор Джульетта Адлейба. В АГУ пройдет научная конференция, отметил проректор по научной работе, профессор Джульетта Адлейба.