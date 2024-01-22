Гунба провел заседание комиссии по празднованию юбилеев Дмитрия Гулиа и газеты "Апсны"
21:30 22.01.2024 (обновлено: 22:46 22.01.2024)
© Sputnik / С. КоротковНародный поэт Абхазии Дмитрий Гулиа.
© Sputnik / С. Коротков
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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Первое заседание госкомиссии по празднованию 150-летия Дмитрия Гулиа и 105-летия газеты "Апсны" провел вице-президент Бадра Гунба.
"Дмитрий Гулиа – выдающаяся личность, которая оставила глубокий след не только в абхазской литературе, но и в истории страны. Газета "Апсны" - народное достояние. Мы должны достойно провести все необходимые торжественные мероприятия, чтобы накопить и передать качественный материал подрастающему поколению", - отметил вице-президент.
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Абхазский писатель, поэт, этнограф, автор абхазского алфавита и азбуки Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года.
Первый номер "Аҧсны" вышел 27 февраля 1919 года. Дата появления периодической печати в республике отмечается как день средств массовой информации Абхазии.