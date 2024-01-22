https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/lavrov-utochnil-k-kakim-peregovoram-po-ukraine-gotova-rossiya-1049917071.html
Лавров уточнил, к каким переговорам по Украине готова Россия
Лавров уточнил, к каким переговорам по Украине готова Россия
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить власть в руках нынешних руководителей киевского режима, заявил... 22.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-22T19:35+0300
2024-01-22T19:35+0300
2024-01-22T22:40+0300
сергей лавров
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украина
политика
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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить власть в руках нынешних руководителей киевского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине. Об этом пишет РИА Новости. Лавров также подчеркнул, что "формула мира Зеленского" и другие подобные формулы – это путь в никуда. Он отметил, что чем раньше в США и Евросоюзе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада."Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате. Все эти формулы - путь в никуда, и чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада", – сказал российский министр.
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сергей лавров, россия, украина, политика, оон
сергей лавров, россия, украина, политика, оон
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить власть в руках нынешних руководителей киевского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине. Об этом пишет РИА Новости.
"Напомню, что мы никогда не отказывались… и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом", – отметил Лавров.
Лавров также подчеркнул, что "формула мира Зеленского" и другие подобные формулы – это путь в никуда. Он отметил, что чем раньше в США и Евросоюзе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада.
"Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате. Все эти формулы - путь в никуда, и чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада", – сказал российский министр.