https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/lavrov-utochnil-k-kakim-peregovoram-po-ukraine-gotova-rossiya-1049917071.html

Лавров уточнил, к каким переговорам по Украине готова Россия

Лавров уточнил, к каким переговорам по Украине готова Россия

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить власть в руках нынешних руководителей киевского режима, заявил... 22.01.2024, Sputnik Абхазия

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сергей лавров

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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить власть в руках нынешних руководителей киевского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине. Об этом пишет РИА Новости. Лавров также подчеркнул, что "формула мира Зеленского" и другие подобные формулы – это путь в никуда. Он отметил, что чем раньше в США и Евросоюзе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада."Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате. Все эти формулы - путь в никуда, и чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада", – сказал российский министр.

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сергей лавров, россия, украина, политика, оон