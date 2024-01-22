https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/magnitnaya-burya-nakroet-zemlyu-23-yanvarya--1049908906.html

Магнитная буря накроет Землю 23 января

Магнитная буря накроет Землю 23 января

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Магнитная буря накроет Землю во вторник, 23 января, говорится в прогнозе лаборатории солнечной астрономии Института космических... 22.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-22T09:40+0300

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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Магнитная буря накроет Землю во вторник, 23 января, говорится в прогнозе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Сильнейшая в действующем солнечном цикле вспышка произошла в ночь на 1 января 2024 года. Ей был присвоен балл Х5.0, что почти в два раза больше, чем занимавшая до этого первое место вспышка мощностью Х2.8, которая произошла 14 декабря 2023 года.

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