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Магнитная буря накроет Землю 23 января
Магнитная буря накроет Землю 23 января
СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Магнитная буря накроет Землю во вторник, 23 января, говорится в прогнозе лаборатории солнечной астрономии Института космических... 22.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-22T09:40+0300
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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Магнитная буря накроет Землю во вторник, 23 января, говорится в прогнозе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Сильнейшая в действующем солнечном цикле вспышка произошла в ночь на 1 января 2024 года. Ей был присвоен балл Х5.0, что почти в два раза больше, чем занимавшая до этого первое место вспышка мощностью Х2.8, которая произошла 14 декабря 2023 года.
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Магнитная буря накроет Землю 23 января
09:40 22.01.2024 (обновлено: 10:29 22.01.2024)
СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Магнитная буря накроет Землю во вторник, 23 января, говорится в прогнозе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Пики магнитной бури прогнозируются на 06:00 и 12:00 23 января. При этом она будет уровня G1, который оценивается как слабый (максимальный — G5).
Сильнейшая в действующем солнечном цикле вспышка произошла в ночь на 1 января 2024 года. Ей был присвоен балл Х5.0, что почти в два раза больше, чем занимавшая до этого первое место вспышка мощностью Х2.8, которая произошла 14 декабря 2023 года.