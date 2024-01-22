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МИД создал рабочую группу по взаимодействию Абхазии и ОАЭ

МИД создал рабочую группу по взаимодействию Абхазии и ОАЭ

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Рабочая группа по взаимодействию Абхазии и ОАЭ создана Министерством иностранных дел республики. 22.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-22T14:05+0300

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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Рабочая группа по взаимодействию Абхазии и ОАЭ создана Министерством иностранных дел республики.Сегодня глава МИД Абхазии Инал Ардзинба провел онлайн встречу с послом России в Объединенных Арабских Эмиратах Тимуром Забировым.Он сообщил, что главная цель этой группы - налаживание контактов в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Ее возглавил помощник министра Эдгар Гвазава. Гвазава уже посетил ОАЭ, где прошли встречи с заинтересованными в сотрудничестве представителями бизнеса, общественными деятелями, журналистами.Забиров заверил, что готов самым активным образом оказывать содействие в активизации данной работы.

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