https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/ostorozhno-spoyler-o-knige-i-seriale-slovo-patsana-1049859483.html

Осторожно, спойлер: о книге и сериале "Слово пацана"

Осторожно, спойлер: о книге и сериале "Слово пацана"

Авторы программы "Осторожно, спойлер!" и любитель кино, дипломат Астамур Асабуа обсудили нашумевший сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". 22.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-22T11:01+0300

2024-01-22T11:01+0300

2024-01-22T11:01+0300

осторожно, спойлер!

подкасты

осторожно, спойлер

кино

литература

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/12/1049859846_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_977682b716b8e15e39db9f82ab7f116d.jpg

Осторожно, спойлер: о книге и сериале "Слово пацана" Осторожно, спойлер: о книге и сериале "Слово пацана"

Самый обсуждаемый российский сериальный проект года "Слово пацана" в очередном эпизоде передачи "Осторожно, спойлер". В выпуске также идет речь о документальной книге Роберта Гараева "Криминальный Татарстан".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио