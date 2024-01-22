https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/ostorozhno-spoyler-o-knige-i-seriale-slovo-patsana-1049859483.html
Осторожно, спойлер: о книге и сериале "Слово пацана"
Осторожно, спойлер: о книге и сериале "Слово пацана"
Авторы программы "Осторожно, спойлер!" и любитель кино, дипломат Астамур Асабуа обсудили нашумевший сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". 22.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-22T11:01+0300
2024-01-22T11:01+0300
2024-01-22T11:01+0300
осторожно, спойлер!
подкасты
осторожно, спойлер
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Осторожно, спойлер: о книге и сериале "Слово пацана"
Осторожно, спойлер: о книге и сериале "Слово пацана"
Самый обсуждаемый российский сериальный проект года "Слово пацана" в очередном эпизоде передачи "Осторожно, спойлер". В выпуске также идет речь о документальной книге Роберта Гараева "Криминальный Татарстан".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
Осторожно, спойлер: о книге и сериале "Слово пацана"
Авторы программы "Осторожно, спойлер!" и любитель кино, дипломат Астамур Асабуа обсудили нашумевший сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Самый обсуждаемый российский сериальный проект года "Слово пацана" в очередном эпизоде передачи "Осторожно, спойлер". В выпуске также идет речь о документальной книге Роберта Гараева "Криминальный Татарстан".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.