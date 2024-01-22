https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/prokuratura-sukhuma-proverit-soobschenie-o-prestuplenii-v-otnoshenii-grazhdanki-rossii-oleynik-1049915779.html

Прокуратура Сухума проверит сообщение о преступлении в отношении гражданки России Олейник

Прокуратура Сухума проверит сообщение о преступлении в отношении гражданки России Олейник

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Прокуратура Сухума проверяет сообщение о преступлении в отношении гражданки России Софии Олейник, которая пропала без вести 27... 22.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-22T18:17+0300

2024-01-22T18:17+0300

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прокуратура г. сухум

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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Прокуратура Сухума проверяет сообщение о преступлении в отношении гражданки России Софии Олейник, которая пропала без вести 27 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Личный состав МВД, сотрудники городских и районных органов внутренних дел, а также СГБ продолжают поиски Олейник.По итогам проверки сообщения о преступлении будет принято решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о передаче сообщения по подследственности.

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абхазия, прокуратура г. сухум, генеральная прокуратура абхазии