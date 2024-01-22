https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/takie-obstoyatelstva-o-vozmozhnostyakh-vossozdaniya-kartinnogo-fonda-abkhazii-1049914430.html
Такие обстоятельства: о возможностях воссоздания картинного фонда Абхазии
Такие обстоятельства: о возможностях воссоздания картинного фонда Абхазии
Какие есть возможности для восстановления Национальной картинной галереи Абхазии, в эфире радио Sputnik своим мнением поделились режиссер, фотохудожник Ибрагим... 22.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-22T17:34+0300
2024-01-22T17:34+0300
2024-01-22T17:34+0300
радио
изобразительное искусство
национальная картинная галерея республики абхазия
пожар
экспонаты
подкасты
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Такие обстоятельства: о возможностях воссоздания картинного фонда Абхазии
Такие обстоятельства: о возможностях воссоздания картинного фонда Абхазии
Какие есть возможности для восстановления Национальной картинной галереи Абхазии, в эфире радио Sputnik своим мнением поделились режиссер, фотохудожник Ибрагим Чкадуа и член Союза художников Адгур Дзидзария.В ночь на 21 января при пожаре в Центральном выставочном зале сгорел фонд Национальной картинной галереи Абхазии. В фонде хранились более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многих других."Надо извлечь урок из того, что было. Это, конечно, слабое утешение, но мы должны виртуальную галерею иметь все-таки. Какие-то работы были оцифрованы, что-то есть. Нужно иметь хотя бы виртуальную галерею тех работ, которые были оцифрованы...Это повод пройтись по всем музеям и хранилищам бесценных экспонатов, проверить в каких они условиях", – сказал Ибрагим Чкадуа в беседе на радио.По мнению художника Адгура Дзидзария, на сегодняшний день важно изменить отношение к культуре, для этого должна быть воля государства.Работы Александра Чачба-Шервашидзе, Варвары Бубновой были для Абхазии мостами в сокровищницу мировой цивилизации, отметили гости студии.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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изобразительное искусство, национальная картинная галерея республики абхазия, пожар, экспонаты, подкасты, аудио
изобразительное искусство, национальная картинная галерея республики абхазия, пожар, экспонаты, подкасты, аудио
Какие есть возможности для восстановления Национальной картинной галереи Абхазии, в эфире радио Sputnik своим мнением поделились режиссер, фотохудожник Ибрагим Чкадуа и член Союза художников Адгур Дзидзария.
В ночь на 21 января при пожаре в Центральном выставочном зале сгорел фонд Национальной картинной галереи Абхазии. В фонде хранились более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многих других.
"Надо извлечь урок из того, что было. Это, конечно, слабое утешение, но мы должны виртуальную галерею иметь все-таки. Какие-то работы были оцифрованы, что-то есть. Нужно иметь хотя бы виртуальную галерею тех работ, которые были оцифрованы...Это повод пройтись по всем музеям и хранилищам бесценных экспонатов, проверить в каких они условиях", – сказал Ибрагим Чкадуа в беседе на радио.
По мнению художника Адгура Дзидзария, на сегодняшний день важно изменить отношение к культуре, для этого должна быть воля государства.
Работы Александра Чачба-Шервашидзе, Варвары Бубновой были для Абхазии мостами в сокровищницу мировой цивилизации, отметили гости студии.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.