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Такие обстоятельства: о возможностях воссоздания картинного фонда Абхазии
Такие обстоятельства: о возможностях воссоздания картинного фонда Абхазии
Какие есть возможности для восстановления Национальной картинной галереи Абхазии, в эфире радио Sputnik своим мнением поделились режиссер, фотохудожник Ибрагим... 22.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-22T17:34+0300
2024-01-22T17:34+0300
радио
изобразительное искусство
национальная картинная галерея республики абхазия
пожар
экспонаты
подкасты
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Такие обстоятельства: о возможностях воссоздания картинного фонда Абхазии
Такие обстоятельства: о возможностях воссоздания картинного фонда Абхазии
Какие есть возможности для восстановления Национальной картинной галереи Абхазии, в эфире радио Sputnik своим мнением поделились режиссер, фотохудожник Ибрагим Чкадуа и член Союза художников Адгур Дзидзария.В ночь на 21 января при пожаре в Центральном выставочном зале сгорел фонд Национальной картинной галереи Абхазии. В фонде хранились более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многих других."Надо извлечь урок из того, что было. Это, конечно, слабое утешение, но мы должны виртуальную галерею иметь все-таки. Какие-то работы были оцифрованы, что-то есть. Нужно иметь хотя бы виртуальную галерею тех работ, которые были оцифрованы...Это повод пройтись по всем музеям и хранилищам бесценных экспонатов, проверить в каких они условиях", – сказал Ибрагим Чкадуа в беседе на радио.По мнению художника Адгура Дзидзария, на сегодняшний день важно изменить отношение к культуре, для этого должна быть воля государства.Работы Александра Чачба-Шервашидзе, Варвары Бубновой были для Абхазии мостами в сокровищницу мировой цивилизации, отметили гости студии.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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изобразительное искусство, национальная картинная галерея республики абхазия, пожар, экспонаты, подкасты, аудио
изобразительное искусство, национальная картинная галерея республики абхазия, пожар, экспонаты, подкасты, аудио

Такие обстоятельства: о возможностях воссоздания картинного фонда Абхазии

17:34 22.01.2024
Радио
Такие обстоятельства: о возможностях воссоздания картинного фонда Абхазии
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Какие есть возможности для восстановления Национальной картинной галереи Абхазии, в эфире радио Sputnik своим мнением поделились режиссер, фотохудожник Ибрагим Чкадуа и член Союза художников Адгур Дзидзария.
В ночь на 21 января при пожаре в Центральном выставочном зале сгорел фонд Национальной картинной галереи Абхазии. В фонде хранились более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многих других.
"Надо извлечь урок из того, что было. Это, конечно, слабое утешение, но мы должны виртуальную галерею иметь все-таки. Какие-то работы были оцифрованы, что-то есть. Нужно иметь хотя бы виртуальную галерею тех работ, которые были оцифрованы...Это повод пройтись по всем музеям и хранилищам бесценных экспонатов, проверить в каких они условиях", – сказал Ибрагим Чкадуа в беседе на радио.
По мнению художника Адгура Дзидзария, на сегодняшний день важно изменить отношение к культуре, для этого должна быть воля государства.
Работы Александра Чачба-Шервашидзе, Варвары Бубновой были для Абхазии мостами в сокровищницу мировой цивилизации, отметили гости студии.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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