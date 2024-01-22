https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/tarasov-o-blizhnem-vostoke-vopros-geopoliticheskoy-stabilnosti-nikogda-tak-ostro-ne-stoyal--1049912849.html
Тарасов о Ближнем Востоке: вопрос геополитической стабильности никогда так остро не стоял
Тарасов о Ближнем Востоке: вопрос геополитической стабильности никогда так остро не стоял
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. 22.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-22T13:07+0300
2024-01-22T13:07+0300
2024-01-22T13:07+0300
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Станислав Тарасов
Станислав Тарасов
Последнее время чуть ли не каждый день происходят новые конфликты – Израиль, Палестина, Йемен, Иран, Пакистан.Как отметил Тарасов, в истории региона никогда не стоял так остро вопрос геополитической стабильности."Это разные сюжеты с разной подоплекой и мотивацией. Воссоздать единую картину можно только одним словом – идет процесс "балканизации" Ближнего Востока. Американцы ведут свой проект по превращению 15 базовых государств Ближнего Востока в 14 квазигосударственных образований на основе бывших владений Османской и Персидской империй", – сказал он.Тарасов не исключил и долгосрочную угрозу безопасности Израиля, о чем ранее предупредил президент Франции Эмманюэль Макрон.
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подкасты, ближний восток, сша, вооруженные конфликты, аудио
подкасты, ближний восток, сша, вооруженные конфликты, аудио
Тарасов о Ближнем Востоке: вопрос геополитической стабильности никогда так остро не стоял
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.
Последнее время чуть ли не каждый день происходят новые конфликты – Израиль, Палестина, Йемен, Иран, Пакистан.
Как отметил Тарасов, в истории региона никогда не стоял так остро вопрос геополитической стабильности.
"Это разные сюжеты с разной подоплекой и мотивацией. Воссоздать единую картину можно только одним словом – идет процесс "балканизации" Ближнего Востока. Американцы ведут свой проект по превращению 15 базовых государств Ближнего Востока в 14 квазигосударственных образований на основе бывших владений Османской и Персидской империй", – сказал он.
Тарасов не исключил и долгосрочную угрозу безопасности Израиля, о чем ранее предупредил президент Франции Эмманюэль Макрон.