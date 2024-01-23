https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/bolee-700-narushiteley-pogranichnogo-zakonodatelstva-zaderzhany-v-2023-godu-v-abkhazii-1049923115.html

Более 700 нарушителей пограничного законодательства задержаны в 2023 году в Абхазии

Более 700 нарушителей пограничного законодательства задержаны в 2023 году в Абхазии

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Более 700 нарушителей пограничного законодательства задержаны в 2023 году сотрудниками СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в... 23.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-23T13:14+0300

2024-01-23T13:14+0300

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в абхазии

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абхазия

грузия

служба безопасности республики абхазия

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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Более 700 нарушителей пограничного законодательства задержаны в 2023 году сотрудниками СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике.Возбуждено 15 уголовных дел по факту незаконного пересечения госграницы Абхазии.В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

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государственная граница, абхазия, грузия, служба безопасности республики абхазия