https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/bolee-700-narushiteley-pogranichnogo-zakonodatelstva-zaderzhany-v-2023-godu-v-abkhazii-1049923115.html
Более 700 нарушителей пограничного законодательства задержаны в 2023 году в Абхазии
Более 700 нарушителей пограничного законодательства задержаны в 2023 году в Абхазии
СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Более 700 нарушителей пограничного законодательства задержаны в 2023 году сотрудниками СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в... 23.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-23T13:14+0300
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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Более 700 нарушителей пограничного законодательства задержаны в 2023 году сотрудниками СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике.Возбуждено 15 уголовных дел по факту незаконного пересечения госграницы Абхазии.В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
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Более 700 нарушителей пограничного законодательства задержаны в 2023 году в Абхазии
13:14 23.01.2024 (обновлено: 14:50 23.01.2024)
СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Более 700 нарушителей пограничного законодательства задержаны в 2023 году сотрудниками СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике.
Пресечено 30 попыток незаконно пересечь границу Абхазии и Грузии с грузами различного назначения. Было изъято 900 блоков контрабандных сигарет, шесть аппаратов для майнинга.
Возбуждено 15 уголовных дел по факту незаконного пересечения госграницы Абхазии.
В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.