https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/chirikba-o-pozhare-v-natsgaleree-urok-iz-kotorogo-my-dolzhny-sdelat-vyvody-1049915159.html
Чирикба о пожаре в Нацгалерее: урок, из которого мы должны сделать выводы
Чирикба о пожаре в Нацгалерее: урок, из которого мы должны сделать выводы
О том, как необходимо относиться к объектам национального культурного достояния, насколько важно духовное наследие народа, в эфире радио Sputnik своим мнением... 23.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-23T10:33+0300
2024-01-23T10:33+0300
2024-01-23T10:37+0300
радио
подкасты
министерство культуры абхазии
художники
пожар
галереи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/16/1049914995_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ed69059950116051adc59423e99578f5.jpg
Чирикба о пожаре в нацгалереи: урок, из которого мы должны сделать выводы
Чирикба о пожаре в нацгалереи: урок, из которого мы должны сделать выводы
Надо по крупицам вновь собирать, компенсировать то, что было утрачено, сказал Чирикба в эфире радио.Говоря о пожаре в Нацгалерее, ученый сказал, что это тот урок, из которого нужно извлечь выводы.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/16/1049914995_60:0:1197:853_1920x0_80_0_0_fdf926dab463a88d24cae484252ea9f8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, министерство культуры абхазии, художники, пожар, галереи, аудио
подкасты, министерство культуры абхазии, художники, пожар, галереи, аудио
Чирикба о пожаре в Нацгалерее: урок, из которого мы должны сделать выводы
10:33 23.01.2024 (обновлено: 10:37 23.01.2024)
О том, как необходимо относиться к объектам национального культурного достояния, насколько важно духовное наследие народа, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился лингвист и политический деятель, доктор филологических наук Вячеслав Чирикба.
Надо по крупицам вновь собирать, компенсировать то, что было утрачено, сказал Чирикба в эфире радио.
"Художники, писатели, ученые – они все составляют гордость нации, это то, чем наша нация отличается от других наций. Это часть нашего культурного пространства, которое мы должны изучать и транслировать в мировое пространство. Нам есть чем гордиться, у нас богатейшая история, у нас богатейшие памятники", – отметил он.
Говоря о пожаре в Нацгалерее, ученый сказал, что это тот урок, из которого нужно извлечь выводы.
"Нужно осмыслить это и честно поговорить о наших проблемах. Проблема с абхазским языком не улучшается, она ухудшается. Проблемы абхазской демографии, наркомании захлестнули молодежь. Ситуация с галереей – это то же самое, что с языком и с демографией, с культурой и финансированием культуры. Абхазское государство создавалось для того, чтобы сохранить абхазский этнос со всеми его составляющими, часть его – культура наша и язык", – сказал Чирикба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
.