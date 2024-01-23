https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/chirikba-o-pozhare-v-natsgaleree-urok-iz-kotorogo-my-dolzhny-sdelat-vyvody-1049915159.html

Чирикба о пожаре в Нацгалерее: урок, из которого мы должны сделать выводы

Чирикба о пожаре в Нацгалерее: урок, из которого мы должны сделать выводы

О том, как необходимо относиться к объектам национального культурного достояния, насколько важно духовное наследие народа, в эфире радио Sputnik своим мнением... 23.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-23T10:33+0300

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Чирикба о пожаре в нацгалереи: урок, из которого мы должны сделать выводы Чирикба о пожаре в нацгалереи: урок, из которого мы должны сделать выводы

Надо по крупицам вновь собирать, компенсировать то, что было утрачено, сказал Чирикба в эфире радио.Говоря о пожаре в Нацгалерее, ученый сказал, что это тот урок, из которого нужно извлечь выводы.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2024

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подкасты, министерство культуры абхазии, художники, пожар, галереи, аудио