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Джансух Нанба рассказал о решении топливного вопроса в Абхазии

Джансух Нанба рассказал о решении топливного вопроса в Абхазии

По словам Нанба, 21 декабря некоторые топливные компании Абхазии столкнулись с проблемой ввоза в республику оплаченных и задекларированных нефтепродуктов... 23.01.2024, Sputnik Абхазия

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По словам Нанба, 21 декабря некоторые топливные компании Абхазии столкнулись с проблемой ввоза в республику оплаченных и задекларированных нефтепродуктов. Таможенные органы, ссылаясь на решение правительства, не разрешили вывести продукцию из России.Нанба подчеркнул, что в 2023 году Министерство экономики неоднократно письменно озвучивало свою позицию о недопустимости принятия подобного решения, так как оно расценивалось, как ограничение предпринимательской деятельности участников рынка Абхазии.По словам министра, в Абхазии сейчас порядка шести тысяч тонн бензина и дизельного топлива, такого объема хватает приблизительно на месяц. Нанба добавил, что вышло постановление правительства России, которое изменило постановление от 16 декабря, что позволит ввести в Абхазию те продукты, которые были заблокированы на границе с Россией.Как рассказал Джансух Нанба, предположительно в ближайшее время "Роснефть" предоставит публичные предложения участникам рынка с выгодными условиями.В Абхазии одиннадцать импортеров топлива, на сегодняшний день стабильно работают два крупных импортера - "РН-Абхазия" и "Апсны-Ойл". Среднегодовой объем топлива, необходимого Абхазии, -порядка 100 тысяч тонн.

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