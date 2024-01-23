https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/esche-odnu-graficheskuyu-rabotu-khudozhnitsy-varvary-bubnovoy-udalos-spasti-v-pozhare-1049928018.html
Еще одну графическую работу художницы Варвары Бубновой удалось спасти в пожаре
Еще одну графическую работу художницы Варвары Бубновой удалось спасти в пожаре
СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Еще одну графическую работу художницы Варвары Бубновой нашли при разборе и изучении уцелевших в пожаре в Нацгалерее бумаг, заявил на... 23.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-23T16:58+0300
2024-01-23T16:58+0300
2024-01-23T17:11+0300
в абхазии
культура
центральный выставочный зал г. сухум
сухум
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/15/1049900470_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cdcab12cdb7e240650b677d3defa0fe2.jpg
СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Еще одну графическую работу художницы Варвары Бубновой нашли при разборе и изучении уцелевших в пожаре в Нацгалерее бумаг, заявил на пресс-конференции директор Сурам Сакания. Ранее две спасенные картины кисти Бубновой забрал для реставрации художник Руслан Габлия. Они уцелели в пожаре на 80%, сообщил он в эфире радио Sputnik.Сакания также сообщил, что диски с оцифрованными картинами из фонда Нацгалереи, которые хранились в сгоревшем 21 января помещении, утрачены.По его словам, было оцифровано около 40% всех работ. "Но, к сожалению, то, что было оцифровано, то, что у нас хранилось, оно же сгорело, диски же у меня хранились, в сейфе хранились", – отметил он.На пресс-конференции выступил председатель Союза художников Виталий Джения. Он рассказал, что организация сдавала в аренду ЦМР-банку и Национальной картинной галерее помещения, сгоревшие 21 января.По его словам, банк платил ежемесячно арендную плату 200 тысяч рублей, а галерея – 50 тысяч. Эти средства, отметил Джения, уходили на зарплату сотрудникам, организацию выездных мероприятий и внутренних выставок.Уцелевшие картины уже перевезли в Нацбиблиотеку, где в отдельном помещении с ними будут работать российские эксперты.
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/15/1049900470_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c24b3c994f1295783700203b39455f6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, центральный выставочный зал г. сухум, сухум, абхазия
культура, центральный выставочный зал г. сухум, сухум, абхазия
СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Еще одну графическую работу художницы Варвары Бубновой нашли при разборе и изучении уцелевших в пожаре в Нацгалерее бумаг, заявил на пресс-конференции директор Сурам Сакания.
Ранее две спасенные картины кисти Бубновой забрал для реставрации художник Руслан Габлия. Они уцелели в пожаре на 80%, сообщил он в эфире радио Sputnik.
Сакания также сообщил, что диски с оцифрованными картинами из фонда Нацгалереи, которые хранились в сгоревшем 21 января помещении, утрачены.
По его словам, было оцифровано около 40% всех работ.
"Но, к сожалению, то, что было оцифровано, то, что у нас хранилось, оно же сгорело, диски же у меня хранились, в сейфе хранились", – отметил он.
На пресс-конференции выступил председатель Союза художников Виталий Джения. Он рассказал, что организация сдавала в аренду ЦМР-банку и Национальной картинной галерее помещения, сгоревшие 21 января.
По его словам, банк платил ежемесячно арендную плату 200 тысяч рублей, а галерея – 50 тысяч. Эти средства, отметил Джения, уходили на зарплату сотрудникам, организацию выездных мероприятий и внутренних выставок.
Уцелевшие картины уже перевезли в Нацбиблиотеку, где в отдельном помещении с ними будут работать российские эксперты.