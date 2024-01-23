Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/esche-odnu-graficheskuyu-rabotu-khudozhnitsy-varvary-bubnovoy-udalos-spasti-v-pozhare-1049928018.html
Еще одну графическую работу художницы Варвары Бубновой удалось спасти в пожаре
Еще одну графическую работу художницы Варвары Бубновой удалось спасти в пожаре
СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Еще одну графическую работу художницы Варвары Бубновой нашли при разборе и изучении уцелевших в пожаре в Нацгалерее бумаг, заявил на... 23.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-23T16:58+0300
2024-01-23T17:11+0300
в абхазии
культура
центральный выставочный зал г. сухум
сухум
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/15/1049900470_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cdcab12cdb7e240650b677d3defa0fe2.jpg
СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Еще одну графическую работу художницы Варвары Бубновой нашли при разборе и изучении уцелевших в пожаре в Нацгалерее бумаг, заявил на пресс-конференции директор Сурам Сакания. Ранее две спасенные картины кисти Бубновой забрал для реставрации художник Руслан Габлия. Они уцелели в пожаре на 80%, сообщил он в эфире радио Sputnik.Сакания также сообщил, что диски с оцифрованными картинами из фонда Нацгалереи, которые хранились в сгоревшем 21 января помещении, утрачены.По его словам, было оцифровано около 40% всех работ. "Но, к сожалению, то, что было оцифровано, то, что у нас хранилось, оно же сгорело, диски же у меня хранились, в сейфе хранились", – отметил он.На пресс-конференции выступил председатель Союза художников Виталий Джения. Он рассказал, что организация сдавала в аренду ЦМР-банку и Национальной картинной галерее помещения, сгоревшие 21 января.По его словам, банк платил ежемесячно арендную плату 200 тысяч рублей, а галерея – 50 тысяч. Эти средства, отметил Джения, уходили на зарплату сотрудникам, организацию выездных мероприятий и внутренних выставок.Уцелевшие картины уже перевезли в Нацбиблиотеку, где в отдельном помещении с ними будут работать российские эксперты.
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/15/1049900470_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c24b3c994f1295783700203b39455f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, центральный выставочный зал г. сухум, сухум, абхазия
культура, центральный выставочный зал г. сухум, сухум, абхазия

Еще одну графическую работу художницы Варвары Бубновой удалось спасти в пожаре

16:58 23.01.2024 (обновлено: 17:11 23.01.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукПожар в Национальной картинной галерее
Пожар в Национальной картинной галерее - Sputnik Абхазия, 1920, 23.01.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Еще одну графическую работу художницы Варвары Бубновой нашли при разборе и изучении уцелевших в пожаре в Нацгалерее бумаг, заявил на пресс-конференции директор Сурам Сакания.
Ранее две спасенные картины кисти Бубновой забрал для реставрации художник Руслан Габлия. Они уцелели в пожаре на 80%, сообщил он в эфире радио Sputnik.
Сакания также сообщил, что диски с оцифрованными картинами из фонда Нацгалереи, которые хранились в сгоревшем 21 января помещении, утрачены.
По его словам, было оцифровано около 40% всех работ.
"Но, к сожалению, то, что было оцифровано, то, что у нас хранилось, оно же сгорело, диски же у меня хранились, в сейфе хранились", – отметил он.
На пресс-конференции выступил председатель Союза художников Виталий Джения. Он рассказал, что организация сдавала в аренду ЦМР-банку и Национальной картинной галерее помещения, сгоревшие 21 января.
По его словам, банк платил ежемесячно арендную плату 200 тысяч рублей, а галерея – 50 тысяч. Эти средства, отметил Джения, уходили на зарплату сотрудникам, организацию выездных мероприятий и внутренних выставок.
Уцелевшие картины уже перевезли в Нацбиблиотеку, где в отдельном помещении с ними будут работать российские эксперты.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0