https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/esche-odnu-graficheskuyu-rabotu-khudozhnitsy-varvary-bubnovoy-udalos-spasti-v-pozhare-1049928018.html

Еще одну графическую работу художницы Варвары Бубновой удалось спасти в пожаре

Еще одну графическую работу художницы Варвары Бубновой удалось спасти в пожаре

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Еще одну графическую работу художницы Варвары Бубновой нашли при разборе и изучении уцелевших в пожаре в Нацгалерее бумаг, заявил на... 23.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-23T16:58+0300

2024-01-23T16:58+0300

2024-01-23T17:11+0300

в абхазии

культура

центральный выставочный зал г. сухум

сухум

абхазия

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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Еще одну графическую работу художницы Варвары Бубновой нашли при разборе и изучении уцелевших в пожаре в Нацгалерее бумаг, заявил на пресс-конференции директор Сурам Сакания. Ранее две спасенные картины кисти Бубновой забрал для реставрации художник Руслан Габлия. Они уцелели в пожаре на 80%, сообщил он в эфире радио Sputnik.Сакания также сообщил, что диски с оцифрованными картинами из фонда Нацгалереи, которые хранились в сгоревшем 21 января помещении, утрачены.По его словам, было оцифровано около 40% всех работ. "Но, к сожалению, то, что было оцифровано, то, что у нас хранилось, оно же сгорело, диски же у меня хранились, в сейфе хранились", – отметил он.На пресс-конференции выступил председатель Союза художников Виталий Джения. Он рассказал, что организация сдавала в аренду ЦМР-банку и Национальной картинной галерее помещения, сгоревшие 21 января.По его словам, банк платил ежемесячно арендную плату 200 тысяч рублей, а галерея – 50 тысяч. Эти средства, отметил Джения, уходили на зарплату сотрудникам, организацию выездных мероприятий и внутренних выставок.Уцелевшие картины уже перевезли в Нацбиблиотеку, где в отдельном помещении с ними будут работать российские эксперты.

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культура, центральный выставочный зал г. сухум, сухум, абхазия