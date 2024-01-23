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https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/glava-mvd-provel-vyezdnoe-soveschanie-v-gagrskom-rayone-po-itogam-2023-goda--1049918778.html
Глава МВД провел выездное совещание в Гагрском районе по итогам 2023 года
Глава МВД провел выездное совещание в Гагрском районе по итогам 2023 года
Министр внутренних дел Роберт Киут провел выездное совещание в Гагрском районе по итогам оперативно-служебной деятельности Управления внутренних дел за 2023... 23.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-23T09:45+0300
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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Министр внутренних дел Роберт Киут провел выездное совещание в Гагрском районе по итогам оперативно-служебной деятельности Управления внутренних дел за 2023 год.Как сообщил начальник УВД Денис Айба, в суд направлено 55 уголовных дел, по 29 из которых уже вынесены приговоры. Кроме того, в УВД по Гагрскому району значатся 38 розыскных дел, по которым были задержаны четыре человека. Без вести пропавших –16. Неопознанных трупов значится два. Айба также отчитался о работе Цандрипшского отдела милиции. Там за 2023 год было зарегистрировано 43 преступления, из них раскрыто 40. В Пицунде за отчетный период зарегистрировано 13 преступлений, из которых раскрыто десять.По Бзыбскому отделу милиции за 12 месяцев прошедшего года зарегистрировано девять преступлений уголовного характера, все раскрыты, в 2022 году было зарегистрировано 15.Сотрудники ГАИ выявили 12241 нарушение правил дорожного движения.Неудовлетворительной назвал работу ГАИ Гагрского района замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа. Он добавил, что руководство МВД будет индивидуально рассматривать результаты работы каждого сотрудника.
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мвд абхазии, гаи, гагрский район, абхазия
мвд абхазии, гаи, гагрский район, абхазия

Глава МВД провел выездное совещание в Гагрском районе по итогам 2023 года

09:45 23.01.2024 (обновлено: 11:05 23.01.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукСтоп контроль ГАИ
Стоп контроль ГАИ - Sputnik Абхазия, 1920, 23.01.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Министр внутренних дел Роберт Киут провел выездное совещание в Гагрском районе по итогам оперативно-служебной деятельности Управления внутренних дел за 2023 год.
СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Министр внутренних дел Роберт Киут провел выездное совещание в Гагрском районе по итогам оперативно-служебной деятельности Управления внутренних дел за 2023 год.
Как сообщил начальник УВД Денис Айба, в суд направлено 55 уголовных дел, по 29 из которых уже вынесены приговоры.

За 12 месяцев 2023 года привлечены к административной ответственности 686 граждан, в том числе 59 человек за незаконное употребление наркотических средств.

Кроме того, в УВД по Гагрскому району значатся 38 розыскных дел, по которым были задержаны четыре человека. Без вести пропавших –16. Неопознанных трупов значится два.
Айба также отчитался о работе Цандрипшского отдела милиции. Там за 2023 год было зарегистрировано 43 преступления, из них раскрыто 40.

В Пицунде за отчетный период зарегистрировано 13 преступлений, из которых раскрыто десять.

По Бзыбскому отделу милиции за 12 месяцев прошедшего года зарегистрировано девять преступлений уголовного характера, все раскрыты, в 2022 году было зарегистрировано 15.

Сотрудники ГАИ выявили 12241 нарушение правил дорожного движения.
Неудовлетворительной назвал работу ГАИ Гагрского района замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа.
Он добавил, что руководство МВД будет индивидуально рассматривать результаты работы каждого сотрудника.
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