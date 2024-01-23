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Консульский отдел создан в Посольстве Абхазии в Сирии
Консульский отдел создан в Посольстве Абхазии в Сирии
СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Консульский отдел создан в Посольстве Абхазии в Сирии для оказания содействия соотечественникам, проживающим в САР, развития... 23.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-23T13:25+0300
2024-01-23T13:25+0300
2024-01-23T14:49+0300
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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Консульский отдел создан в Посольстве Абхазии в Сирии для оказания содействия соотечественникам, проживающим в САР, развития торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей между государствами. Заведующим назначен соотечественник Гейс Аль-Харки. В функции консульского отдела входит удостоверение подлинности: Посольство Республики Абхазия в САР во взаимодействии с МИД Абхазии планирует предоставить и другие консульские услуги, направленные на помощь и содействие абхазским гражданам в Сирии и странах Ближнего Востока.
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мид абхазии, абхазия, сирия, политика
мид абхазии, абхазия, сирия, политика
Консульский отдел создан в Посольстве Абхазии в Сирии
13:25 23.01.2024 (обновлено: 14:49 23.01.2024)
СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Консульский отдел создан в Посольстве Абхазии в Сирии для оказания содействия соотечественникам, проживающим в САР, развития торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей между государствами.
Заведующим назначен соотечественник Гейс Аль-Харки.
В функции консульского отдела входит удостоверение подлинности:
документов, выданных в Абхазии, предназначенных для использования в Сирии;
документов, выданных в САР, предназначенных для использования в Абхазии;
продление документов, удостоверяющих личность, для граждан Абхазии, проживающих в САР, и других граждан абхазской общины, проживающих в странах Ближнего Востока.
Посольство Республики Абхазия в САР во взаимодействии с МИД Абхазии планирует предоставить и другие консульские услуги, направленные на помощь и содействие абхазским гражданам в Сирии и странах Ближнего Востока.