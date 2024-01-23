https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/konsulskiy-otdel-sozdan-v-posolstve-abkhazii-v-sirii--1049923230.html

Консульский отдел создан в Посольстве Абхазии в Сирии

Консульский отдел создан в Посольстве Абхазии в Сирии

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Консульский отдел создан в Посольстве Абхазии в Сирии для оказания содействия соотечественникам, проживающим в САР, развития... 23.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-23T13:25+0300

2024-01-23T13:25+0300

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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Консульский отдел создан в Посольстве Абхазии в Сирии для оказания содействия соотечественникам, проживающим в САР, развития торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей между государствами. Заведующим назначен соотечественник Гейс Аль-Харки. В функции консульского отдела входит удостоверение подлинности: Посольство Республики Абхазия в САР во взаимодействии с МИД Абхазии планирует предоставить и другие консульские услуги, направленные на помощь и содействие абхазским гражданам в Сирии и странах Ближнего Востока.

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