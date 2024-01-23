https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/nanba-toplivo-zakuplennoe-abkhazskimi-kompaniyami-dostavyat-v-abkhaziyu-1049929085.html

Нанба: топливо, закупленное абхазскими компаниями, доставят в Абхазию

Нанба: топливо, закупленное абхазскими компаниями, доставят в Абхазию

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Топливо, закупленное абхазским компаниями и прошедшее таможенное оформление, в ближайшее время доставят в Абхазию. Об этом заявил... 23.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-23T17:52+0300

2024-01-23T17:52+0300

2024-01-23T18:39+0300

в абхазии

топливо

абхазия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/13/1035976099_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f48b8764f916d9c8cda9fa480f3d2b9c.jpg

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Топливо, закупленное абхазским компаниями и прошедшее таможенное оформление, в ближайшее время доставят в Абхазию. Об этом заявил вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба. Постановление правительства России от 16 декабря 2023 года наделяет компанию "Роснефть" исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию. Другие поставщики могут иметь возможность напрямую заключить контракт с компанией "Роснефть".Нанба добавил, что российские коллеги заверяют абхазскую сторону, что решение о наделении компании "Роснефть" исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию, не будет носить негативный характер для республики."Предполагается, что на данном этапе компания "Роснефть" предоставит публичные предложения участникам рынка, в которых будут достаточно выгодные для них условия", - отметил министр.При этом, абхазская сторона на протяжении всего периода обсуждения этого вопроса официально высказывалась о том, что это приведет к ограничению предпринимательской деятельности абхазских компаний и негативно скажется на внутреннем рынке, подчеркнул министр. "Сложившаяся на рынке ситуация является на сегодняшний день контролируемой, то есть прямого дефицита топлива нет. Да, часть заправок закрыты, прекратили свою деятельность, но есть участники, которые ранее сотрудничали с компанией "Роснефть". И они в неограниченном количестве передают к продаже необходимое топливо", - сказал Нанба.Президент Топливной ассоциации республики Артур Ашуба в комментарии Sputnik заявил, что разрешение на вывоз в Абхазию вагонов с топливом не решает всех проблем. Он считает, что решение – половинчатое, потому что речь идет только о нефтепродуктах, прошедших таможенное оформление. ⠀ По словам гендиректора "АЗиД" Адамыра Габуния, это только часть большой проблемы, решать нужно вопрос ограничений на поставку. ⠀ Габуния подчеркнул, что объемов топлива, которые компания сможет завезти в республики благодаря сегодняшнему решению, хватит на две-три недели. Проблема связана с разрывом цепочек поставок из-за "длинного временного провала в отсутствие топлива и возможности его закупать". ⠀

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

топливо, абхазия, экономика