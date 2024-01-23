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Такие обстоятельства: Купалба о договорах Абхазии с Приднестровьем
Такие обстоятельства: Купалба о договорах Абхазии с Приднестровьем
Посол Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба в интервью радио Sputnik рассказал о развитии сотрудничества между двумя странами. 23.01.2024, Sputnik Абхазия
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ТО: Купалба
ТО: Купалба
Первый в истории Абхазиии международный договор был подписан 22 января 1993 года с Приднестровской Молдавской Республикой. Какое значение имел этот документ, и как сейчас развиваются отношения между странами, рассказал глава официального представительства Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба.Это был не только первый документ для Приднестровья, это первый документ международного, межгосударственного характера между Абхазией и Приднестровьем, отметил Купалба. За эти годы при содействии официального Представительства, подписано более 30 межведомственных соглашений, договоров, меморандумов. Глава официального представительства подчеркнул, что более 30 лет сотрудничество происходит активно.Экономические взаимодействия между республиками на данный момент приостановились в связи с тем, что Приднестровье находится в полной блокаде, при этом политические контакты продолжаются, добавил Купалба.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, приднестровская молдавская республика, абхазия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, приднестровская молдавская республика, абхазия, аудио

Такие обстоятельства: Купалба о договорах Абхазии с Приднестровьем

18:02 23.01.2024 (обновлено: 18:03 23.01.2024)
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ТО: Купалба
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Посол Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба в интервью радио Sputnik рассказал о развитии сотрудничества между двумя странами.
Первый в истории Абхазиии международный договор был подписан 22 января 1993 года с Приднестровской Молдавской Республикой. Какое значение имел этот документ, и как сейчас развиваются отношения между странами, рассказал глава официального представительства Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба.
Это был не только первый документ для Приднестровья, это первый документ международного, межгосударственного характера между Абхазией и Приднестровьем, отметил Купалба. За эти годы при содействии официального Представительства, подписано более 30 межведомственных соглашений, договоров, меморандумов.
Глава официального представительства подчеркнул, что более 30 лет сотрудничество происходит активно.
Экономические взаимодействия между республиками на данный момент приостановились в связи с тем, что Приднестровье находится в полной блокаде, при этом политические контакты продолжаются, добавил Купалба.
Слушайте подкаст.
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