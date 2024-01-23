https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/takie-obstoyatelstva-sakaniya-o-sostoyanii-kartin-utselevshikh-pri-pozhare-v-sukhume-1049915932.html
Такие обстоятельства: Сакания о состоянии картин, уцелевших при пожаре в Сухуме
Такие обстоятельства: Сакания о состоянии картин, уцелевших при пожаре в Сухуме
Какие работы уцелели при пожаре в Национальной картинной галерее Абхазии и что необходимо предпринять для реставрации пострадавших от огня и воды полотен, в... 23.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-23T12:55+0300
2024-01-23T12:55+0300
2024-01-23T12:58+0300
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Такие обстоятельства: Сакания о состоянии картин, уцелевших при пожаре в Сухуме
Такие обстоятельства: Сакания о состоянии картин, уцелевших при пожаре в Сухуме
Ранним утром 21 января при пожаре в Центральном выставочном зале сгорел фонд Национальной картинной галереи Абхазии. В фонде хранились более четырех тысяч картин абхазских мастеров. Около 200 работ удалось спасти после пожара в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии, сообщили Sputnik в пресс-службе Минкульта. Спасенные работы находятся в реквизитном зале Абхазского театра, их должны осмотреть реставраторы. Некоторые художники забрали свои картины домой для просушки."Состояние сложное. Их (картины - ред.) надо лечить, начинать реставрацию. Думаю, мы это начнем скоро. Можно начинать работы и через 10-20 дней, если они будут храниться в нормальном помещении. Можно и через полгода тоже. Все зависит от того, как будут храниться работы, режим, влажность. Многие фабричные холсты до 1980-х годов плохо грунтовали. Многие картины, которые были написаны до этого времени, они очень в тяжелом состоянии", – сказал Сакания.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, искусство, картины, национальная картинная галерея республики абхазия, пожар, реставрация, подкасты, аудио
абхазия, искусство, картины, национальная картинная галерея республики абхазия, пожар, реставрация, подкасты, аудио
Такие обстоятельства: Сакания о состоянии картин, уцелевших при пожаре в Сухуме
12:55 23.01.2024 (обновлено: 12:58 23.01.2024)
Какие работы уцелели при пожаре в Национальной картинной галерее Абхазии и что необходимо предпринять для реставрации пострадавших от огня и воды полотен, в эфире радио Sputnik рассказал художник–реставратор, сотрудник галереи Анзор Сакания.
Ранним утром 21 января при пожаре в Центральном выставочном зале сгорел фонд Национальной картинной галереи Абхазии. В фонде хранились более четырех тысяч картин абхазских мастеров. Около 200 работ удалось спасти после пожара в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии, сообщили Sputnik в пресс-службе Минкульта. Спасенные работы находятся в реквизитном зале Абхазского театра, их должны осмотреть реставраторы. Некоторые художники забрали свои картины домой для просушки.
"Состояние сложное. Их (картины - ред.) надо лечить, начинать реставрацию. Думаю, мы это начнем скоро. Можно начинать работы и через 10-20 дней, если они будут храниться в нормальном помещении. Можно и через полгода тоже. Все зависит от того, как будут храниться работы, режим, влажность. Многие фабричные холсты до 1980-х годов плохо грунтовали. Многие картины, которые были написаны до этого времени, они очень в тяжелом состоянии", – сказал Сакания.
Полная версия беседы в аудиофайле
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