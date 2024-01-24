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Администрацию Гудаутского района переведут в новое здание
Администрацию Гудаутского района переведут в новое здание
На первый этап ремонтно-восстановительных работы здания администрации Гудаутского района и Собрания депутатов выделено 20 миллионов рублей из местного бюджета. 24.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-24T21:03+0300
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СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Администрацию и Собрание Гудаутского района переведут в новое здание после завершения капитального ремонта, сообщил Sputnik главный архитектор муниципалитета Адгур Тарба. "Мы планируем, что после окончания работ, администрация и Собрание депутатов перейдут в это здание, а в то, где сейчас расположена администрация, будет переведен районный суд. Пока выделено 20 миллионов рублей из местного бюджета, но этой суммы недостаточно для того чтобы завершить работы. Мы надеемся на поддержку государства", - отметил он. По словам Тарба, в 20 миллионов рублей входят приобретение и установка пожарной системы, электропроводка, сантехника, замена окон и дверей, покраска фасада. Главный архитектор Гудаудского района также рассказал, что это здание сгорело вскоре после окончания войны 1992-1993 годов. При президентстве Сергея Багапш его частично отремонтировали, но работы не были завершены и объект законсервировали.
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абхазия, новости, гудаутский район
абхазия, новости, гудаутский район
Администрацию Гудаутского района переведут в новое здание
На первый этап ремонтно-восстановительных работы здания администрации Гудаутского района и Собрания депутатов выделено 20 миллионов рублей из местного бюджета.
СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Администрацию и Собрание Гудаутского района переведут в новое здание после завершения капитального ремонта, сообщил Sputnik главный архитектор муниципалитета Адгур Тарба.
Он уточнил, что ремонт здания на Проспекте Героев, где в прошлом располагалась администрация, возобновился. На первый этап работ из районного бюджета было выделено около 20 миллионов рублей.
"Мы планируем, что после окончания работ, администрация и Собрание депутатов перейдут в это здание, а в то, где сейчас расположена администрация, будет переведен районный суд. Пока выделено 20 миллионов рублей из местного бюджета, но этой суммы недостаточно для того чтобы завершить работы. Мы надеемся на поддержку государства", - отметил он.
По словам Тарба, в 20 миллионов рублей входят приобретение и установка пожарной системы, электропроводка, сантехника, замена окон и дверей, покраска фасада.
Главный архитектор Гудаудского района также рассказал, что это здание сгорело вскоре после окончания войны 1992-1993 годов. При президентстве Сергея Багапш его частично отремонтировали, но работы не были завершены и объект законсервировали.