https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/kvarchiya-abkhaziya-poluchaet-elektrichestvo-iz-rossii-po-sotsialnomu-peretoku-1049947770.html
Кварчия: Абхазия получает электричество из России по социальному перетоку
Кварчия: Абхазия получает электричество из России по социальному перетоку
Ситуация в энергоотрасли Абхазии в последние годы остается крайне тяжелой. Высокое, в частности незаконное потребление электричества, изношенность сетей... 24.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-24T18:20+0300
2024-01-24T18:20+0300
2024-01-24T18:20+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Абхазия получает электроэнергию из России безвозмездно по социальному перетоку, рассказал Sputnik руководитель Администрации президента Абессалом Кварчия. Кварчия добавил, что в ближайшее время президент Абхазии Аслан Бжания и министр энергетики и транспорта Джансух Нанба отправятся с рабочим визитом в Россию для того, чтобы обсудить вопрос беспрерывной подачи света в республику и избежать необходимости вводить веерные отключения.
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абхазия, новости
Кварчия: Абхазия получает электричество из России по социальному перетоку
Ситуация в энергоотрасли Абхазии в последние годы остается крайне тяжелой. Высокое, в частности незаконное потребление электричества, изношенность сетей, нехватка мощностей стали основными причинами кризиса.
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Абхазия получает электроэнергию из России безвозмездно по социальному перетоку, рассказал Sputnik руководитель Администрации президента Абессалом Кварчия.
По его словам, это решение было принято из-за того, что уровень воды в Джварском водохранилище критически низкий.
Кварчия добавил, что в ближайшее время президент Абхазии Аслан Бжания и министр энергетики и транспорта Джансух Нанба отправятся с рабочим визитом в Россию для того, чтобы обсудить вопрос беспрерывной подачи света в республику и избежать необходимости вводить веерные отключения.