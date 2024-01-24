https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/kvarchiya-abkhaziya-poluchaet-elektrichestvo-iz-rossii-po-sotsialnomu-peretoku-1049947770.html

Кварчия: Абхазия получает электричество из России по социальному перетоку

Кварчия: Абхазия получает электричество из России по социальному перетоку

Ситуация в энергоотрасли Абхазии в последние годы остается крайне тяжелой. Высокое, в частности незаконное потребление электричества, изношенность сетей... 24.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-24T18:20+0300

2024-01-24T18:20+0300

2024-01-24T18:20+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Абхазия получает электроэнергию из России безвозмездно по социальному перетоку, рассказал Sputnik руководитель Администрации президента Абессалом Кварчия. Кварчия добавил, что в ближайшее время президент Абхазии Аслан Бжания и министр энергетики и транспорта Джансух Нанба отправятся с рабочим визитом в Россию для того, чтобы обсудить вопрос беспрерывной подачи света в республику и избежать необходимости вводить веерные отключения.

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