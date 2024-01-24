https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/leonkov-o-tretey-mirovoy-eto-voyna-s-primeneniem-yadernogo-oruzhiya-no-zapad-ne-gotov--1049923367.html
Леонков о третьей мировой: это война с применением ядерного оружия, но Запад не готов
Леонков о третьей мировой: это война с применением ядерного оружия, но Запад не готов
В беседе с радио Sputnik военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал о том, есть ли предпосылки к началу третьей мировой... 24.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-24T15:27+0300
2024-01-24T15:27+0300
2024-01-24T15:27+0300
радио
подкасты
в мире
конфликты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/17/1049923493_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_82fd0b74dbaa6a366417bd5ee23e1949.jpg
Леонков о третьей мировой: это война с применением ядерного оружия, но Запад не готов
Леонков о третьей мировой: это война с применением ядерного оружия, но Запад не готов
В связи с событиями на Ближнем Востоке, где чуть ли не каждый день вспыхивают новые конфликты, а старые набирают чудовищные обороты, все больше и больше политиков и экспертов говорят о возможном начале третьей мировой войны. Он отметил, что есть попытки обострения ситуации в Азии: Иран и Пакистан, Талибан*, Джамму и Кашмир, противоречия между Китаем и Индией, Мьянма, Тайвань, эскалация между КНДР и Южной Кореей. Конфликты, которые американцы через своих партнеров могут превратить из затухших в обострившиеся.По мнению Леонкова, в том, что сегодня происходит в Закавказье, заинтересованы англосаксы. "В результате конфликтов им удалось по-тихому открыть там свое военное присутствие в виде баз, в виде отдельного контингента, например, до 800 штыков в посольстве США в Ереване. Американцы там уже присутствуют в качестве военной силы, присутствуют их партнеры по странам НАТО, например, Турция в Азербайджане. Американцы создают пояс нестабильности. Но главная цель всего этого – Иран, а побочная цель – это Россия, это экономическая блокада будущих транспортных коммуникаций в рамках проекта "Один пояс – один путь". Это такой регион нестабильности, горение которого еще будет поддерживаться, но в любой момент американцы туда могут "плеснуть ведро бензина", чтобы все запылало", – сказал Леонков. * Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/17/1049923493_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_002f652010ec878e148a91c3dee91aff.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, в мире, конфликты, аудио
подкасты, в мире, конфликты, аудио
Леонков о третьей мировой: это война с применением ядерного оружия, но Запад не готов
В беседе с радио Sputnik военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал о том, есть ли предпосылки к началу третьей мировой войны.
В связи с событиями на Ближнем Востоке, где чуть ли не каждый день вспыхивают новые конфликты, а старые набирают чудовищные обороты, все больше и больше политиков и экспертов говорят о возможном начале третьей мировой войны.
"То, что называют третьей мировой войной – это война с применением ядерного оружия, другой третьей мировой не будет. Таких предпосылок нет, это связано не с тем, что кто-то что-то не так делает, а с тем, что Запад не готов вести войну с применением ядерного оружия. Но он, тем не менее, способен развязать несколько локальных конфликтов, которые по совокупности будут выглядеть как третья мировая война. Множество конфликтов, которые сейчас выдает США, конфликт на Украине, на Ближнем Востоке, как бы Европа не сопротивлялась, она все равно будет участником, это и есть замена третьей мировой на другой вид войны, которая идет в том числе конвенциальным оружием, то есть не ядерным, и набором инструментов, которые входят в понятие гибридной войны", – сказал Леонков.
Он отметил, что есть попытки обострения ситуации в Азии: Иран и Пакистан, Талибан*, Джамму и Кашмир, противоречия между Китаем и Индией, Мьянма, Тайвань, эскалация между КНДР и Южной Кореей. Конфликты, которые американцы через своих партнеров могут превратить из затухших в обострившиеся.
По мнению Леонкова, в том, что сегодня происходит в Закавказье, заинтересованы англосаксы.
"В результате конфликтов им удалось по-тихому открыть там свое военное присутствие в виде баз, в виде отдельного контингента, например, до 800 штыков в посольстве США в Ереване. Американцы там уже присутствуют в качестве военной силы, присутствуют их партнеры по странам НАТО, например, Турция в Азербайджане. Американцы создают пояс нестабильности. Но главная цель всего этого – Иран, а побочная цель – это Россия, это экономическая блокада будущих транспортных коммуникаций в рамках проекта "Один пояс – один путь". Это такой регион нестабильности, горение которого еще будет поддерживаться, но в любой момент американцы туда могут "плеснуть ведро бензина", чтобы все запылало", – сказал Леонков.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.