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Леонков о третьей мировой: это война с применением ядерного оружия, но Запад не готов

Леонков о третьей мировой: это война с применением ядерного оружия, но Запад не готов

В беседе с радио Sputnik военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал о том, есть ли предпосылки к началу третьей мировой... 24.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-24T15:27+0300

2024-01-24T15:27+0300

2024-01-24T15:27+0300

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Леонков о третьей мировой: это война с применением ядерного оружия, но Запад не готов Леонков о третьей мировой: это война с применением ядерного оружия, но Запад не готов

В связи с событиями на Ближнем Востоке, где чуть ли не каждый день вспыхивают новые конфликты, а старые набирают чудовищные обороты, все больше и больше политиков и экспертов говорят о возможном начале третьей мировой войны. Он отметил, что есть попытки обострения ситуации в Азии: Иран и Пакистан, Талибан*, Джамму и Кашмир, противоречия между Китаем и Индией, Мьянма, Тайвань, эскалация между КНДР и Южной Кореей. Конфликты, которые американцы через своих партнеров могут превратить из затухших в обострившиеся.По мнению Леонкова, в том, что сегодня происходит в Закавказье, заинтересованы англосаксы. "В результате конфликтов им удалось по-тихому открыть там свое военное присутствие в виде баз, в виде отдельного контингента, например, до 800 штыков в посольстве США в Ереване. Американцы там уже присутствуют в качестве военной силы, присутствуют их партнеры по странам НАТО, например, Турция в Азербайджане. Американцы создают пояс нестабильности. Но главная цель всего этого – Иран, а побочная цель – это Россия, это экономическая блокада будущих транспортных коммуникаций в рамках проекта "Один пояс – один путь". Это такой регион нестабильности, горение которого еще будет поддерживаться, но в любой момент американцы туда могут "плеснуть ведро бензина", чтобы все запылало", – сказал Леонков. * Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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