Осауленко о развитии турсферы в Абхазии: статистика показала, что все движения правильные

"Статистика уже показала, что все движения правильные. Наверное не было такой динамики роста, если бы что-то шло не так. Само направление "Абхазия" для российского туриста – одно из основных на сегодняшний день. Могу предположить, что если бы не пандемия, мы могли бы иметь еще большие цифры, потому что пандемия во всем мире и в Абхазии в частности притормозила турпотоки. Но как быстро потоки восстановились! Один из основных показателей в туризме – это возвратность туриста. И Абхазия здесь занимает одно из лидирующих мест. Абхазия имеет очень простую логистику", –отметил эксперт.