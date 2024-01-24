https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/osaulenko-o-razvitii-tursfery-v-abkhazii-statistika-pokazala-chto-vse-dvizheniya-pravilnye-1049919250.html
Осауленко о развитии турсферы в Абхазии: статистика показала, что все движения правильные
Осауленко о развитии турсферы в Абхазии: статистика показала, что все движения правильные
Как развивать турсферу в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"... 24.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-24T10:02+0300
2024-01-24T10:02+0300
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Осауленко о развитии турсферы в Абхазии: статистика показала, что все движения правильные
Осауленко о развитии турсферы в Абхазии: статистика показала, что все движения правильные
Абхазия в новогодние праздник приняла в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году. По данным Минтуризма, загрузка объектов составила около 80 процентов. Летом Абхазию посетило около 1 миллиона 300 тысяч туристов. О том, какую нишу занимает Абхазия в туристической сфере в целом, шла речь в программе "Турбаза" с руководителем ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александром Осауленко. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, турбаза, туризм, отдых, отдых в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, турбаза, туризм, отдых, отдых в абхазии, аудио
Осауленко о развитии турсферы в Абхазии: статистика показала, что все движения правильные
10:02 24.01.2024 (обновлено: 10:59 24.01.2024)
Как развивать турсферу в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.
Абхазия в новогодние праздник приняла в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году. По данным Минтуризма, загрузка объектов составила около 80 процентов. Летом Абхазию посетило около 1 миллиона 300 тысяч туристов. О том, какую нишу занимает Абхазия в туристической сфере в целом, шла речь в программе "Турбаза" с руководителем ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александром Осауленко.
"Статистика уже показала, что все движения правильные. Наверное не было такой динамики роста, если бы что-то шло не так. Само направление "Абхазия" для российского туриста – одно из основных на сегодняшний день. Могу предположить, что если бы не пандемия, мы могли бы иметь еще большие цифры, потому что пандемия во всем мире и в Абхазии в частности притормозила турпотоки. Но как быстро потоки восстановились! Один из основных показателей в туризме – это возвратность туриста. И Абхазия здесь занимает одно из лидирующих мест. Абхазия имеет очень простую логистику", –отметил эксперт.