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https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/samolet-s-ukrainskimi-plennymi-razbilsya-v-belgorodskoy-oblasti-1049940013.html
Самолет с украинскими пленными разбился в Белгородской области
Самолет с украинскими пленными разбился в Белгородской области
Белгородская область граничит с Украиной, и ВСУ регулярно обстреливают ее территорию и пытаются устраивать диверсии. В регионе действует желтый уровень... 24.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-24T13:33+0300
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СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена, потерпел крушение на территории Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России."Около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, &lt;...&gt; шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих", — говорится в публикации.На место происшествия для проведения расследования выехала комиссия ВКС России.
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Самолет с украинскими пленными разбился в Белгородской области

13:33 24.01.2024 (обновлено: 15:01 24.01.2024)
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУчения МЧС по предупреждению природных пожаров
Учения МЧС по предупреждению природных пожаров - Sputnik Абхазия, 1920, 24.01.2024
© Sputnik / Илья Наймушин
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Белгородская область граничит с Украиной, и ВСУ регулярно обстреливают ее территорию и пытаются устраивать диверсии. В регионе действует желтый уровень опасности.
СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена, потерпел крушение на территории Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
"Около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, <...> шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих", — говорится в публикации.
На место происшествия для проведения расследования выехала комиссия ВКС России.
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