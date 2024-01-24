https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/samolet-s-ukrainskimi-plennymi-razbilsya-v-belgorodskoy-oblasti-1049940013.html

Самолет с украинскими пленными разбился в Белгородской области

Самолет с украинскими пленными разбился в Белгородской области

Белгородская область граничит с Украиной, и ВСУ регулярно обстреливают ее территорию и пытаются устраивать диверсии. В регионе действует желтый уровень... 24.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-24T13:33+0300

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СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена, потерпел крушение на территории Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России."Около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, <...> шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих", — говорится в публикации.На место происшествия для проведения расследования выехала комиссия ВКС России.

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