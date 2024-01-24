https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/troikh-inostrantsev-zaderzhali-za-sbyt-narkotikov-v-abkhazii-1049931999.html
Троих иностранцев задержали за сбыт наркотиков в Абхазии
Троих иностранцев задержали за сбыт наркотиков в Абхазии
Общая масса наркотиков, изъятых у подозреваемых, составила 188 граммов. 24.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-24T09:00+0300
2024-01-24T09:00+0300
2024-01-24T09:00+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/11/1031855465_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_91f94020fab86e8b228dca4d5749a524.jpg
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Россиянина и двух граждан Таджикистана задержали в Абхазии по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Второй задержанный, 21-летний Хусейн Фатоев прятал наркотики в обуви. У него изъяли 57 свертков, сотовый телефон и документы. Еще 39 готовых к реализации свертков с запрещенным веществом, сотовый телефон и банковские карты изъяли у 19-летнего Шухрата Махмадизода. Уточняется, что Наджимидинов, Фатоев и Махмадизод действовали по предварительному сговору, их координатором был неустановленный человек под псевдонимом "Далер". Он присылал им координаты, с помощью которых они незаконно приобрели метадон с целью сбыта. Общая Сотрудники УКОН обнаружили шесть закладок, сделанных подозреваемыми, на улице 2-ой Тоннельной в Сухуме.Расследование продолжается, подозреваемые заключены под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/zhitelya-ochamchyry-zaderzhali-za-khranenie-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere--1049781591.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/11/1031855465_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_d30fd72f6de08fdfb5e01ae37412a9c5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Троих иностранцев задержали за сбыт наркотиков в Абхазии
Общая масса наркотиков, изъятых у подозреваемых, составила 188 граммов.
СУХУМ, 24 янв - Sputnik.
Россиянина и двух граждан Таджикистана задержали в Абхазии по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает
пресс-служба МВД республики.
Двоих подозреваемых задержали в селе Дзыгута Сухумского района. 22-летнего Тимура Наджмидинова в ходе личного досмотра сотрудники правоохранительных органов изъяли 91 сверток с метадоном, банковские карты, документы и два сотовых телефона.
Второй задержанный, 21-летний Хусейн Фатоев прятал наркотики в обуви. У него изъяли 57 свертков, сотовый телефон и документы.
Еще 39 готовых к реализации свертков с запрещенным веществом, сотовый телефон и банковские карты изъяли у 19-летнего Шухрата Махмадизода.
Уточняется, что Наджимидинов, Фатоев и Махмадизод действовали по предварительному сговору, их координатором был неустановленный человек под псевдонимом "Далер". Он присылал им координаты, с помощью которых они незаконно приобрели метадон с целью сбыта. Общая
Сотрудники УКОН обнаружили шесть закладок, сделанных подозреваемыми, на улице 2-ой Тоннельной в Сухуме.
Расследование продолжается, подозреваемые заключены под стражу.