https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/troikh-inostrantsev-zaderzhali-za-sbyt-narkotikov-v-abkhazii-1049931999.html

Троих иностранцев задержали за сбыт наркотиков в Абхазии

Троих иностранцев задержали за сбыт наркотиков в Абхазии

Общая масса наркотиков, изъятых у подозреваемых, составила 188 граммов. 24.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-24T09:00+0300

2024-01-24T09:00+0300

2024-01-24T09:00+0300

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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Россиянина и двух граждан Таджикистана задержали в Абхазии по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Второй задержанный, 21-летний Хусейн Фатоев прятал наркотики в обуви. У него изъяли 57 свертков, сотовый телефон и документы. Еще 39 готовых к реализации свертков с запрещенным веществом, сотовый телефон и банковские карты изъяли у 19-летнего Шухрата Махмадизода. Уточняется, что Наджимидинов, Фатоев и Махмадизод действовали по предварительному сговору, их координатором был неустановленный человек под псевдонимом "Далер". Он присылал им координаты, с помощью которых они незаконно приобрели метадон с целью сбыта. Общая Сотрудники УКОН обнаружили шесть закладок, сделанных подозреваемыми, на улице 2-ой Тоннельной в Сухуме.Расследование продолжается, подозреваемые заключены под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/zhitelya-ochamchyry-zaderzhali-za-khranenie-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere--1049781591.html

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