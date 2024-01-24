https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/uchenyy-rasskazal-pochemu-v-abkhazii-samye-glubokie-peschery-v-mire--1049934798.html
Ученый рассказал, почему в Абхазии самые глубокие пещеры в мире
Ученый рассказал, почему в Абхазии самые глубокие пещеры в мире
Старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Геннадий Самохин в эфире радио... 24.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-24T19:38+0300
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Ученый рассказал, почему в Абхазии самые глубокие пещеры в мире
Ученый рассказал, почему в Абхазии самые глубокие пещеры в мире
В рамках научно-исследовательской экспедиции в республике Абхазия крымские спелеологи нашли неисследованные пещеры и одну подземную реку. Подробнее об этом в интервью радио Sputnik рассказал председатель отделения Русского географического общества в республике Крым Геннадий Самохин.Как сообщил Самохин, пещеры находятся в Гагрском районе. В одной из них обнаружена подземная река."Абхазия – наверное, ключевая страна в мире, богатая на глубочайшие и протяженные пещеры. Совпало несколько факторов: известняковая полоса гор, то есть порядка 2500-2700 метров над уровнем моря находятся карстовые массивы, второй фактор – много воды, мощнейшие осадки, которые позволяют в течение миллионов лет растворять известняки и образовывать глубочайшие пещеры. Возраст таких пещер измеряется миллионами лет. В рейтинге глубочайших пещер мира четыре первые строчки занимают пещеры, которые находятся в Абхазии", – рассказал ученый. Экспедиция проводится в рамках выявления подземных карстовых водоносных систем для водообеспечения региона и изучения особенностей морфологии пещер при поддержке Государственного комитета по экологии Абхазии.
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Ученый рассказал, почему в Абхазии самые глубокие пещеры в мире
19:38 24.01.2024 (обновлено: 00:24 25.01.2024)
Старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Геннадий Самохин в эфире радио Sputnik рассказал о новых находках спелеологов в Абхазии.
В рамках научно-исследовательской экспедиции в республике Абхазия крымские спелеологи нашли неисследованные пещеры и одну подземную реку. Подробнее об этом в интервью радио Sputnik рассказал председатель отделения Русского географического общества в республике Крым Геннадий Самохин.
Как сообщил Самохин, пещеры находятся в Гагрском районе. В одной из них обнаружена подземная река.
"Абхазия – наверное, ключевая страна в мире, богатая на глубочайшие и протяженные пещеры. Совпало несколько факторов: известняковая полоса гор, то есть порядка 2500-2700 метров над уровнем моря находятся карстовые массивы, второй фактор – много воды, мощнейшие осадки, которые позволяют в течение миллионов лет растворять известняки и образовывать глубочайшие пещеры. Возраст таких пещер измеряется миллионами лет. В рейтинге глубочайших пещер мира четыре первые строчки занимают пещеры, которые находятся в Абхазии", – рассказал ученый.
Экспедиция проводится в рамках выявления подземных карстовых водоносных систем для водообеспечения региона и изучения особенностей морфологии пещер при поддержке Государственного комитета по экологии Абхазии.