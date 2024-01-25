https://sputnik-abkhazia.ru/20240125/bagateliya-i-nshanyan-ob-intsidente-s-kupaniem-v-zapovednike-abkhazii-1049953202.html
Багателия и Ншанян об инциденте с купанием в заповеднике Абхазии
Багателия и Ншанян об инциденте с купанием в заповеднике Абхазии
Главный специалист отдела контроля за осуществлением туристской деятельности и координационной работы с органами власти Минтуризма Абхазии Андрей Ншанян и... 25.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-25T18:30+0300
2024-01-25T18:30+0300
2024-01-25T18:30+0300
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Такие обстоятельства: Багателия и Ншанян о купании туристов в горных озерах
Такие обстоятельства: Багателия и Ншанян о купании туристов в горных озерах
Главный специалист отдела контроля за осуществлением туристской деятельности и координационной работы с органами власти Минтуризма Абхазии Андрей Ншанян и директор Рицинского национального парка Адамур Багателия в эфире радио Sputnik поделились своим мнением о том, как реагировать на инциденты с купанием в горных озерах, какая нормативная база регулирует такие действия.В соответствии с природоохранным законодательством Абхазии и положением о Рицинском реликтовом национальном парке, купаться в озерах на территории парка строго запрещено, но такие факты все же имеются, в соцсетях не так давно было распространено видео, где мужчина купается в озере Рица.Директор нацпарка Адамур Багателия рассказал о том, почему нельзя купаться в горных озерах, как это правило доносится гостям и какое наказание следует за нарушением.По словам представителя Минтуризма Абхазии наказание за нарушения правил в священных местах необходимо закрепить на законодательном уровне.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), отдых в абхазии, аудио
подкасты, такие обстоятельства, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), отдых в абхазии, аудио
Главный специалист отдела контроля за осуществлением туристской деятельности и координационной работы с органами власти Минтуризма Абхазии Андрей Ншанян и директор Рицинского национального парка Адамур Багателия в эфире радио Sputnik поделились своим мнением о том, как реагировать на инциденты с купанием в горных озерах, какая нормативная база регулирует такие действия.
В соответствии с природоохранным законодательством Абхазии и положением о Рицинском реликтовом национальном парке, купаться в озерах на территории парка строго запрещено, но такие факты все же имеются, в соцсетях не так давно было распространено видео, где мужчина купается в озере Рица.
Директор нацпарка Адамур Багателия рассказал о том, почему нельзя купаться в горных озерах, как это правило доносится гостям и какое наказание следует за нарушением.
По словам представителя Минтуризма Абхазии наказание за нарушения правил в священных местах необходимо закрепить на законодательном уровне.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.