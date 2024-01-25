https://sputnik-abkhazia.ru/20240125/bagateliya-i-nshanyan-ob-intsidente-s-kupaniem-v-zapovednike-abkhazii-1049953202.html

Багателия и Ншанян об инциденте с купанием в заповеднике Абхазии

Багателия и Ншанян об инциденте с купанием в заповеднике Абхазии

Главный специалист отдела контроля за осуществлением туристской деятельности и координационной работы с органами власти Минтуризма Абхазии Андрей Ншанян и... 25.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-25T18:30+0300

2024-01-25T18:30+0300

2024-01-25T18:30+0300

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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Такие обстоятельства: Багателия и Ншанян о купании туристов в горных озерах Такие обстоятельства: Багателия и Ншанян о купании туристов в горных озерах

Главный специалист отдела контроля за осуществлением туристской деятельности и координационной работы с органами власти Минтуризма Абхазии Андрей Ншанян и директор Рицинского национального парка Адамур Багателия в эфире радио Sputnik поделились своим мнением о том, как реагировать на инциденты с купанием в горных озерах, какая нормативная база регулирует такие действия.В соответствии с природоохранным законодательством Абхазии и положением о Рицинском реликтовом национальном парке, купаться в озерах на территории парка строго запрещено, но такие факты все же имеются, в соцсетях не так давно было распространено видео, где мужчина купается в озере Рица.Директор нацпарка Адамур Багателия рассказал о том, почему нельзя купаться в горных озерах, как это правило доносится гостям и какое наказание следует за нарушением.По словам представителя Минтуризма Абхазии наказание за нарушения правил в священных местах необходимо закрепить на законодательном уровне.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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подкасты, такие обстоятельства, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), отдых в абхазии, аудио