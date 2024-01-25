https://sputnik-abkhazia.ru/20240125/grafik-veernykh-otklyucheniy-budet-vveden-v-abkhazii-do-kontsa-yanvarya-1049959453.html
График веерных отключений будет введен в Абхазии до конца января
График веерных отключений будет введен в Абхазии до конца января
С ноября 2023 года западная часть республики и Сухум получают электроэнергию из России, а восточные районы - с ИнгурГЭС. 25.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-25T20:28+0300
2024-01-25T20:28+0300
2024-01-25T20:28+0300
в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Веерные отключения вводятся в западных районах Абхазии и Сухуме с 26 по 31 января, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Причины связаны с ростом потребления в южных регионах России, а также плановым ремонтом четвертого блока Ростовской АЭС и аварийными ремонтами генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС и в Донбасской энергосистеме.Из согласованной мощности в 300-340 МВт будет предоставлено не более 240 МВт. Дефицит мощности может составить 80-100 МВт, компенсировать его электричеством с ИнгурГЭС невозможно из-за технических ограничений - малого притока воды в Джварское водохранилище и низким уровнем воды в целом."Учитывая изложенное, РУП Черноморэнерго вынуждено ввести ограничения на поставку электроэнергии в западной части республики, включая город Сухум, до восстановления согласованного объема перетока из Российской Федерации в полном объеме", - говорится в сообщении.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия
График веерных отключений будет введен в Абхазии до конца января
С ноября 2023 года западная часть республики и Сухум получают электроэнергию из России, а восточные районы - с ИнгурГЭС.
СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Веерные отключения вводятся в западных районах Абхазии и Сухуме с 26 по 31 января, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Причины связаны с ростом потребления в южных регионах России, а также плановым ремонтом четвертого блока Ростовской АЭС и аварийными ремонтами генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС и в Донбасской энергосистеме.
Из согласованной мощности в 300-340 МВт будет предоставлено не более 240 МВт. Дефицит мощности может составить 80-100 МВт, компенсировать его электричеством с ИнгурГЭС невозможно из-за технических ограничений - малого притока воды в Джварское водохранилище и низким уровнем воды в целом.
"Учитывая изложенное, РУП Черноморэнерго вынуждено ввести ограничения на поставку электроэнергии в западной части республики, включая город Сухум, до восстановления согласованного объема перетока из Российской Федерации в полном объеме", - говорится в сообщении.