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График веерных отключений будет введен в Абхазии до конца января

График веерных отключений будет введен в Абхазии до конца января

С ноября 2023 года западная часть республики и Сухум получают электроэнергию из России, а восточные районы - с ИнгурГЭС. 25.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-25T20:28+0300

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2024-01-25T20:28+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Веерные отключения вводятся в западных районах Абхазии и Сухуме с 26 по 31 января, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Причины связаны с ростом потребления в южных регионах России, а также плановым ремонтом четвертого блока Ростовской АЭС и аварийными ремонтами генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС и в Донбасской энергосистеме.Из согласованной мощности в 300-340 МВт будет предоставлено не более 240 МВт. Дефицит мощности может составить 80-100 МВт, компенсировать его электричеством с ИнгурГЭС невозможно из-за технических ограничений - малого притока воды в Джварское водохранилище и низким уровнем воды в целом."Учитывая изложенное, РУП Черноморэнерго вынуждено ввести ограничения на поставку электроэнергии в западной части республики, включая город Сухум, до восстановления согласованного объема перетока из Российской Федерации в полном объеме", - говорится в сообщении.

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