https://sputnik-abkhazia.ru/20240125/litovkin-o-vstuplenii-shvetsii-v-nato-ona-teryaet-svoy-suverenitet---1049937539.html
Литовкин о вступлении Швеции в НАТО: она теряет свой суверенитет
Литовкин о вступлении Швеции в НАТО: она теряет свой суверенитет
Какие последствия влечет за собой вступление Швеции в НАТО, в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. 25.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-25T15:27+0300
2024-01-25T15:27+0300
2024-01-25T15:27+0300
радио
подкасты
нато
швеция
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/18/1049937373_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_dd613255f6d4f2635e47c6fb0c2a87ab.jpg
Литовкин о вступлении Швеции в НАТО: она теряет свой суверенитет
Литовкин о вступлении Швеции в НАТО: она теряет свой суверенитет
Великое национальное собрание (парламент) Турции во вторник проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Решение парламента вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа.По словам военного эксперта Виктора Литовкина, членство Швеции в НАТО приведет ее к потере суверенитета."Для Швеции это плохо. Она теряет свой суверенитет и независимость, а также нейтральность, которой славилась страна последние 200-300 лет. Швеция, вступая в НАТО, подпишет договор, которым она передает свой суверенитет штаб-квартире НАТО в Брюсселе, и для нее это будет плачевным, как и для всех стран-членов НАТО. Военно-промышленный комплекс Швеции может сильно пострадать, как и военно-промышленный комплекс Польши, когда она вступила в альянс", – считает он.
швеция
турция
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/18/1049937373_67:0:1400:1000_1920x0_80_0_0_b814a636593ca23c08ac25cdd9af45c2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, нато, швеция, турция, аудио
подкасты, нато, швеция, турция, аудио
Литовкин о вступлении Швеции в НАТО: она теряет свой суверенитет
Какие последствия влечет за собой вступление Швеции в НАТО, в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.
Великое национальное собрание (парламент) Турции во вторник проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Решение парламента вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа.
По словам военного эксперта Виктора Литовкина, членство Швеции в НАТО приведет ее к потере суверенитета.
"Для Швеции это плохо. Она теряет свой суверенитет и независимость, а также нейтральность, которой славилась страна последние 200-300 лет. Швеция, вступая в НАТО, подпишет договор, которым она передает свой суверенитет штаб-квартире НАТО в Брюсселе, и для нее это будет плачевным, как и для всех стран-членов НАТО. Военно-промышленный комплекс Швеции может сильно пострадать, как и военно-промышленный комплекс Польши, когда она вступила в альянс", – считает он.