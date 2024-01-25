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Литовкин о вступлении Швеции в НАТО: она теряет свой суверенитет

Литовкин о вступлении Швеции в НАТО: она теряет свой суверенитет

Какие последствия влечет за собой вступление Швеции в НАТО, в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. 25.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-25T15:27+0300

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Литовкин о вступлении Швеции в НАТО: она теряет свой суверенитет Литовкин о вступлении Швеции в НАТО: она теряет свой суверенитет

Великое национальное собрание (парламент) Турции во вторник проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Решение парламента вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа.По словам военного эксперта Виктора Литовкина, членство Швеции в НАТО приведет ее к потере суверенитета."Для Швеции это плохо. Она теряет свой суверенитет и независимость, а также нейтральность, которой славилась страна последние 200-300 лет. Швеция, вступая в НАТО, подпишет договор, которым она передает свой суверенитет штаб-квартире НАТО в Брюсселе, и для нее это будет плачевным, как и для всех стран-членов НАТО. Военно-промышленный комплекс Швеции может сильно пострадать, как и военно-промышленный комплекс Польши, когда она вступила в альянс", – считает он.

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