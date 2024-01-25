https://sputnik-abkhazia.ru/20240125/posrednik-chitanava-ob-issledovanii-pescher-abkhazii--1049939648.html

Посредник: Читанава об исследовании пещер Абхазии

Посредник: Читанава об исследовании пещер Абхазии

Председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава в эфире радио Sputnik рассказал, как исследование пещер Абхазии отражается на жизнедеятельности... 25.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-25T10:26+0300

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Посредник: Читанава об исследовании пещер Абхазии Посредник: Читанава об исследовании пещер Абхазии

Новые пещеры обнаружили в Абхазии крымские спелеологи. Ученые исследуют один из крупнейших карстовых источников региона, работы ведутся во взаимодействии с абхазскими специалистами. Насколько важны эти данные для Абхазии и где продолжатся дальнейшие исследования, в интервью Sputnik рассказал председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.Он заметил, что пещеры принято называть в честь их первооткрывателей. "Надо уважать труд спелеологов. Это опаснейшая работа – спускаться на несколько метров в недра. В знак благодарности именем первооткрывателей нарекаются крупные пещеры", – сказал Читанава. Но вместе с тем, отметил глава Госкомитета, основная часть пещер должна носить абхазские названия. Однако названия уже известных пещер внесены в мировые реестры."Но с некоторых пор мы поставили вопрос, что новая пещера или зал в пещере или что-то еще называется с согласования с представителям государственных органов Республики Абхазия", – отметил Савелий Читанава. Подробности слушайте в подкасте.

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