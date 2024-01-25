https://sputnik-abkhazia.ru/20240125/shurgalin-desyat-let-nazad-na-ukraine-nachalsya-protsess-sozdaniya-antirossii-1049953377.html

Шургалин: десять лет назад на Украине начался процесс создания "антиРоссии"

Шургалин: десять лет назад на Украине начался процесс создания "антиРоссии"

Нынешний конфликт на Украине — это геополитический конфликт между Россией и коллективным Западом, который будет иметь глубокие последствия для всего... 25.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-25T12:08+0300

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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Десять лет назад на Украине начался процесс создания "антиРоссии", говорится в комментарии посла России в Абхазии Михаила Шургалина, посвященном годовщине госпереворота 2014 года. "Осуществлялась насильственная дерусификация и принудительная украинизация, зомбирование населения в духе ненависти и вражды к России и русским, вытравливание памяти о позитивном прошлом, взращивание неонацистских настроений, переписывание истории, пересмотр итогов Второй мировой войны", - говорится в тексте. Шургалин отметил, что с начала конфликта на Донбассе весной 2014 года ВСУ не прекращали обстреливать города и села региона. В это время Москва прикладывала усилия для налаживания диалога Киева и Донбасса, при ее посредничестве были подписаны Минские соглашения, которые были саботированы украинской стороной.В 2022 году, добавил посол, бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что соглашения были нужны Киеву для того, чтобы получить время на укрепление собственной армии. Позже это признали и бывший германский канцлер Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд.

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