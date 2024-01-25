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Высокое качество – хорошая цена: как прошел цитрусовый сезон в Абхазии

Высокое качество – хорошая цена: как прошел цитрусовый сезон в Абхазии

В эфире радио Sputnik замминистра сельского хозяйства страны Дмитрий Хагуш рассказал о том, каким выдался цитрусовый сезон в Абхазии. 25.01.2024, Sputnik Абхазия

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Цитрусовый сезон в Абхазии подходит к концу, из республики уже экспортировано 25 тысяч тонн мандаринов. "Сезон был хороший в этом году, и урожай был неплохой по сравнению с 2022 годом. В 2022 году было 39 тысяч тонн урожая, в этом более 30 тысяч тонн. Но в этом году урожай был качественным, цена – хорошей. Минимальная цена внутри Абхазии доходила до 80 рублей в зависимости от размеров мандаринов и качества плодов", – отметил Хагуш. По его словам, в этом сезоне были созданы благоприятные условия для перевозки цитрусовых, заторов на границе не наблюдалось. Замминистра отметил, что цитрусовые плантации в Абхазии не сокращаются, очень многие сельчане закладывают новые сады на своих приусадебных участках. Наблюдается большой спрос на саженцы.

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