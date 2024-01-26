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Более 13 млн человек проследовало через пункт пропуска МАПП "Адлер" в 2023 году
Более 13 млн человек проследовало через пункт пропуска МАПП "Адлер" в 2023 году
СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Более 13 миллионов человек проследовало через пункт пропуска МАПП "Адлер" за 2023 год, было оформлено свыше 2,7 миллиона транспортных... 26.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-26T14:25+0300
2024-01-26T14:25+0300
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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Более 13 миллионов человек проследовало через пункт пропуска МАПП "Адлер" за 2023 год, было оформлено свыше 2,7 миллиона транспортных средств, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни. В прошлом году количество международных авиарейсов в аэропорту Сочи увеличилось на 40%. Оформлено более 26 тысяч воздушных судов и 1,2 миллиона пассажиров.Краснодарская таможня относится к числу крупнейших таможен на Юге России, функционирует на территории, занимающей более 95% площади Краснодарского края, а также Адыгеи. За год Краснодарской таможней в федеральный бюджет перечислено более 17 миллиардов рублей.
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государственная граница, адлер, россия, таможня
государственная граница, адлер, россия, таможня
СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Более 13 миллионов человек проследовало через пункт пропуска МАПП "Адлер" за 2023 год, было оформлено свыше 2,7 миллиона транспортных средств, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни.
По итогам прошлого года МАПП "Адлер" стал лучшим коллективом таможенного поста в автомобильном пункте пропуска среди таможен Южного таможенного управления.
В прошлом году количество международных авиарейсов в аэропорту Сочи увеличилось на 40%. Оформлено более 26 тысяч воздушных судов и 1,2 миллиона пассажиров.
Краснодарская таможня относится к числу крупнейших таможен на Юге России, функционирует на территории, занимающей более 95% площади Краснодарского края, а также Адыгеи. За год Краснодарской таможней в федеральный бюджет перечислено более 17 миллиардов рублей.