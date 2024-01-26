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Более 25 тысяч тонн мандаринов экспортировано из Абхазии в Россию
Более 25 тысяч тонн мандаринов экспортировано из Абхазии в Россию
СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию 25 670 тонн мандаринов с сентября 2023 года, сообщила пресс-служба Государственного таможенного... 26.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-26T12:25+0300
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цитрусовые
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абхазия
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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию 25 670 тонн мандаринов с сентября 2023 года, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.Как объяснили в ведомстве, уменьшение количества экспорта связано с низким урожаем в 2023 году по сравнению с предыдущим.
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цитрусовые, мандарины, абхазия, таможня
цитрусовые, мандарины, абхазия, таможня
Более 25 тысяч тонн мандаринов экспортировано из Абхазии в Россию
12:25 26.01.2024 (обновлено: 12:37 26.01.2024)
СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию 25 670 тонн мандаринов с сентября 2023 года, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.
За аналогичный период прошлого сезона из республики была вывезена 36 201 тонна цитрусовых.
Как объяснили в ведомстве, уменьшение количества экспорта связано с низким урожаем в 2023 году по сравнению с предыдущим.