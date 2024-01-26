https://sputnik-abkhazia.ru/20240126/bolee-25-tysyach-tonn-mandarinov-eksportirovano-iz-abkhazii-v-rossiyu--1049963795.html

Более 25 тысяч тонн мандаринов экспортировано из Абхазии в Россию

Более 25 тысяч тонн мандаринов экспортировано из Абхазии в Россию

СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию 25 670 тонн мандаринов с сентября 2023 года, сообщила пресс-служба Государственного таможенного... 26.01.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

цитрусовые

мандарины

абхазия

таможня

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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию 25 670 тонн мандаринов с сентября 2023 года, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.Как объяснили в ведомстве, уменьшение количества экспорта связано с низким урожаем в 2023 году по сравнению с предыдущим.

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цитрусовые, мандарины, абхазия, таможня