https://sputnik-abkhazia.ru/20240126/bzhaniya-predstavil-kollektivu-io-glavy-gudautskogo-rayona-1049962201.html
Бжания представил коллективу и.о. главы Гудаутского района
Бжания представил коллективу и.о. главы Гудаутского района
Администрацию Гудаутского района с марта 2021 года возглавлял Баграт Боджгуа. 26.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-26T11:10+0300
2024-01-26T11:10+0300
2024-01-26T11:49+0300
в абхазии
гудаутский район
абхазия
гудаута
аслан бжания
рауль лолуа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/08/1046786382_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_cf0322174037fafca23f4f88aeca874c.png
СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания представил коллективу администрации Гудаутского района Рауля Лолуа в качестве и.о. главы.Рауль Лолуа родился 20 февраля 1976 года в Сухуме. В 1993 году окончил Сухумскую среднюю школу №17. В 2000 году окончил Сухумскую среднюю специальную школу милиции МВД РА по специальности "юрист, оперативно-розыскная деятельность". В 2005 году окончил филиал факультета психологии Московского социально-гуманитарного института ПАУ. В 2013 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 1992-1993 годах принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии, награжден орденом Леона, медалью "За отвагу". В 1998 году в составе СОБР принимал участие в операции по ликвидации грузинских вооруженных формирований в Галском районе. В 2001 году СОБР противодействовал проникновению в центральную Абхазию группам под командованием Э. Квициани и Р. Гелаева. В 2008 году руководил Антитеррористическим центром, который совместно с российскими войсками выполнял операцию по принуждению Грузии к миру. В марте 2012 года назначен начальником Центра специального назначения СГБ. С октября 2014 по май 2015 годов – министр внутренних дел. С 2017 года по 2022 год – депутат Парламента шестого созыва.
гудаутский район
абхазия
гудаута
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/08/1046786382_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_97308120c5646561a9554c7ef4fdf2c3.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гудаутский район, абхазия, гудаута, аслан бжания, рауль лолуа
гудаутский район, абхазия, гудаута, аслан бжания, рауль лолуа
Бжания представил коллективу и.о. главы Гудаутского района
11:10 26.01.2024 (обновлено: 11:49 26.01.2024)
Администрацию Гудаутского района с марта 2021 года возглавлял Баграт Боджгуа.
СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания представил коллективу администрации Гудаутского района Рауля Лолуа в качестве и.о. главы.
Лолуа сменит на этой должности Баграта Боджгуа. Как отметил глава государства, Боджгуа будет переведен на другую должность.
Рауль Лолуа родился 20 февраля 1976 года в Сухуме. В 1993 году окончил Сухумскую среднюю школу №17.
В 2000 году окончил Сухумскую среднюю специальную школу милиции МВД РА по специальности "юрист, оперативно-розыскная деятельность". В 2005 году окончил филиал факультета психологии Московского социально-гуманитарного института ПАУ. В 2013 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление".
В 1992-1993 годах принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии, награжден орденом Леона, медалью "За отвагу".
В 1998 году в составе СОБР принимал участие в операции по ликвидации грузинских вооруженных формирований в Галском районе. В 2001 году СОБР противодействовал проникновению в центральную Абхазию группам под командованием Э. Квициани и Р. Гелаева.
В 2008 году руководил Антитеррористическим центром, который совместно с российскими войсками выполнял операцию по принуждению Грузии к миру.
В марте 2012 года назначен начальником Центра специального назначения СГБ.
С октября 2014 по май 2015 годов – министр внутренних дел.
С 2017 года по 2022 год – депутат Парламента шестого созыва.