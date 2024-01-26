https://sputnik-abkhazia.ru/20240126/bzhaniya-predstavil-kollektivu-io-glavy-gudautskogo-rayona-1049962201.html

Бжания представил коллективу и.о. главы Гудаутского района

Бжания представил коллективу и.о. главы Гудаутского района

Администрацию Гудаутского района с марта 2021 года возглавлял Баграт Боджгуа. 26.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-26T11:10+0300

2024-01-26T11:10+0300

2024-01-26T11:49+0300

в абхазии

гудаутский район

абхазия

гудаута

аслан бжания

рауль лолуа

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СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания представил коллективу администрации Гудаутского района Рауля Лолуа в качестве и.о. главы.Рауль Лолуа родился 20 февраля 1976 года в Сухуме. В 1993 году окончил Сухумскую среднюю школу №17. В 2000 году окончил Сухумскую среднюю специальную школу милиции МВД РА по специальности "юрист, оперативно-розыскная деятельность". В 2005 году окончил филиал факультета психологии Московского социально-гуманитарного института ПАУ. В 2013 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 1992-1993 годах принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии, награжден орденом Леона, медалью "За отвагу". В 1998 году в составе СОБР принимал участие в операции по ликвидации грузинских вооруженных формирований в Галском районе. В 2001 году СОБР противодействовал проникновению в центральную Абхазию группам под командованием Э. Квициани и Р. Гелаева. В 2008 году руководил Антитеррористическим центром, который совместно с российскими войсками выполнял операцию по принуждению Грузии к миру. В марте 2012 года назначен начальником Центра специального назначения СГБ. С октября 2014 по май 2015 годов – министр внутренних дел. С 2017 года по 2022 год – депутат Парламента шестого созыва.

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гудаутский район, абхазия, гудаута, аслан бжания, рауль лолуа