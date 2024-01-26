https://sputnik-abkhazia.ru/20240126/glava-minoborony-abkhazii-prodolzhil-proverku-sostoyaniya-boevoy-gotovnosti-voinskikh-chastey-1049968297.html

Глава Минобороны Абхазии продолжил проверку состояния боевой готовности воинских частей

Глава Минобороны Абхазии продолжил проверку состояния боевой готовности воинских частей

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Глава Минобороны Владимир Ануа проверяет состояние боевой и мобилизационной готовности воинских частей и подразделений. 26.01.2024, Sputnik Абхазия

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2024-01-26T17:50+0300

2024-01-26T19:18+0300

в абхазии

абхазия

министерство обороны абхазии

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Глава Минобороны Владимир Ануа проверяет состояние боевой и мобилизационной готовности воинских частей и подразделений. Владимиру Ануа доложили о состоянии вооружения и военной техники, материальном обеспечении.Министр обороны поставил задачи по поддержанию необходимого уровня боевой готовности войск в свете задач, поставленных Главнокомандующим Вооруженными Силами.

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абхазия, министерство обороны абхазии