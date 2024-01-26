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Глава Минобороны Абхазии продолжил проверку состояния боевой готовности воинских частей
Глава Минобороны Абхазии продолжил проверку состояния боевой готовности воинских частей
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Глава Минобороны Владимир Ануа проверяет состояние боевой и мобилизационной готовности воинских частей и подразделений. 26.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-26T17:50+0300
2024-01-26T17:50+0300
2024-01-26T19:18+0300
в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Глава Минобороны Владимир Ануа проверяет состояние боевой и мобилизационной готовности воинских частей и подразделений. Владимиру Ануа доложили о состоянии вооружения и военной техники, материальном обеспечении.Министр обороны поставил задачи по поддержанию необходимого уровня боевой готовности войск в свете задач, поставленных Главнокомандующим Вооруженными Силами.
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абхазия, министерство обороны абхазии
абхазия, министерство обороны абхазии
Глава Минобороны Абхазии продолжил проверку состояния боевой готовности воинских частей
17:50 26.01.2024 (обновлено: 19:18 26.01.2024)
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Глава Минобороны Владимир Ануа проверяет состояние боевой и мобилизационной готовности воинских частей и подразделений.
Под руководством начальника Генштаба Владимира Савченко 25 января прошла внезапная проверка, во время которой были отработаны практические действия войск по выполнению боевых расчетов.
Владимиру Ануа доложили о состоянии вооружения и военной техники, материальном обеспечении.
Министр обороны поставил задачи по поддержанию необходимого уровня боевой готовности войск в свете задач, поставленных Главнокомандующим Вооруженными Силами.