https://sputnik-abkhazia.ru/20240126/glavnyy-chetverg-piliya--o-tsitrusakh-blagoustroystve-galskogo-rayona-i-planakh-1049957185.html

Главный четверг: Пилия о цитрусах, благоустройстве Галского района и планах

Главный четверг: Пилия о цитрусах, благоустройстве Галского района и планах

Как прошел 2023 год в Галском районе, какие планы и проекты удалось воплотить местным властям и на что будет направлен бюджет этого года, в эфире радио Sputnik... 26.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-26T13:15+0300

2024-01-26T13:15+0300

2024-01-26T13:40+0300

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абхазия

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цитрусовые

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Главный четверг: Пилия о цитрусах, благоустройстве Галского района и планах Главный четверг: Пилия о цитрусах, благоустройстве Галского района и планах

По словам Пилия, в Галском районе было собрано 2,5 тысячи тонн цитрусовых. Из них около 2 тысяч тонн – мандарины, около 350 тонн – лимоны, 150 тонн – апельсины. Также в районе высадили более 15 тысяч новых саженцев цитрусовых. Из них 7 тысяч по целевой программе Минсельхоза, 8 тысяч – на средства частных фермеров.По словам главы Галского района, в этом году в районе может появиться новый туристический маршрут, с руководством Ингурской ГЭС уже практически заключен контракт для посещения объекта туристами.Также, по словам Пилия, в Гале может появиться аналог "Лыхнашта" – "Самурзакан-ашта". На бывшем ипподроме, где раньше сажали кукурузу, будут проводить мероприятия, представлять местную сельхозпродукцию и организовывать гастротуры для туристов. "В ближайший месяц будем иметь понимание, сколько это будет стоить и когда будет реализовано", – сказал Пилия.Полная версия беседы в аудиофайле.

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