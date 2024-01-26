Путин раскрыл численность российских войск в зоне военных действий
18:45 26.01.2024 (обновлено: 19:06 26.01.2024)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
© Sputnik / Алексей Даничев/
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. В зоне боевых действий находится более 600 тысяч российских военных, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что зона боевых действий большая, почти 2 тысячи километров, и в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек", - сказал Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции.
Специальная военная операция - это попытка прекратить войну, которую Киев начал на Донбассе в 2014 году, Россия добьется поставленных целей, добавил президент России.
В ходе выступления Путин подчеркнул, что спецоперация - это не начало войны. Как отметил президент РФ, Киев сам начал войну на Донбассе в 2014 году.
"Это (СВО - ред.) попытка прекратить эту войну, да, вооруженными средствами в ответ на применение ими вооруженных сил. Я уверен, что мы добьемся реализации поставленных перед нами целей, поставленных задач и целей", - заявил Путин.
Он отметил, что события, происходившие в Донбассе после госпереворота на Украине, — это геноцид, на российских исторических территориях русских людей объявили нетитульной нацией.
"Кроме этого, после переворота, соответственно, начались события на Донбассе, истребление людей на Донбассе. Восемь лет это продолжалось, практически девять… Все, что там происходило, — это, безусловно, особенно на занятых территориях противником, это геноцид, по-другому назвать нельзя. Истребление людей просто. Русских объявили там нетитульной нацией, закон приняли. На наших исторических территориях", — заявил Путин.
Он отметил, что украинское руководство "просто отказалось выполнять минские соглашения", и добавил, что люди, которые с первых месяцев следили за обстановкой на тех территориях и даже находились в той зоне, подтвердят, что боевые действия продолжались.