https://sputnik-abkhazia.ru/20240126/putin-raskryl-chislennost-rossiyskikh-voysk-v-zone-voennykh-deystviy-1049968700.html

Путин раскрыл численность российских войск в зоне военных действий

Путин раскрыл численность российских войск в зоне военных действий

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. В зоне боевых действий находится более 600 тысяч российских военных, сообщил президент РФ Владимир Путин. 26.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-26T18:45+0300

2024-01-26T18:45+0300

2024-01-26T19:06+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

россия

украина

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. В зоне боевых действий находится более 600 тысяч российских военных, сообщил президент РФ Владимир Путин.Специальная военная операция - это попытка прекратить войну, которую Киев начал на Донбассе в 2014 году, Россия добьется поставленных целей, добавил президент России. В ходе выступления Путин подчеркнул, что спецоперация - это не начало войны. Как отметил президент РФ, Киев сам начал войну на Донбассе в 2014 году."Это (СВО - ред.) попытка прекратить эту войну, да, вооруженными средствами в ответ на применение ими вооруженных сил. Я уверен, что мы добьемся реализации поставленных перед нами целей, поставленных задач и целей", - заявил Путин.Он отметил, что события, происходившие в Донбассе после госпереворота на Украине, — это геноцид, на российских исторических территориях русских людей объявили нетитульной нацией.Он отметил, что украинское руководство "просто отказалось выполнять минские соглашения", и добавил, что люди, которые с первых месяцев следили за обстановкой на тех территориях и даже находились в той зоне, подтвердят, что боевые действия продолжались.

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владимир путин, россия, украина