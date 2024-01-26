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Пять судов проверили во время рейда в акватории Сухумской бухты
Пять судов проверили во время рейда в акватории Сухумской бухты
Рейды по охране морской экологии в Абхазии проводятся регулярно и имеют большое значение для сохранения морских биологических ресурсов. 26.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-26T16:40+0300
2024-01-26T16:40+0300
2024-01-26T17:18+0300
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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Пять рыболовных судов проверили в акватории Сухумской бухты в ходе совместного рейда Погрануправления ФСБ в Абхазии, Погранотряда СГБ и Госкомитета по экологии.Специалисты проверяли соблюдение правового режима, установленного в морском пространстве Абхазии.Всего в 2024 году Госкомитет по экологии зафиксировал три нарушения: по двум случаям нарушители уже привлечены к административной ответственности, по третьему случаю проводится разбирательство.
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черное море, абхазия, экология, рыбный промысел в абхазии
черное море, абхазия, экология, рыбный промысел в абхазии
Пять судов проверили во время рейда в акватории Сухумской бухты
16:40 26.01.2024 (обновлено: 17:18 26.01.2024)
Рейды по охране морской экологии в Абхазии проводятся регулярно и имеют большое значение для сохранения морских биологических ресурсов.
СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Пять рыболовных судов проверили в акватории Сухумской бухты в ходе совместного рейда Погрануправления ФСБ в Абхазии, Погранотряда СГБ и Госкомитета по экологии.
Специалисты проверяли соблюдение правового режима, установленного в морском пространстве Абхазии.
Серьезных нарушений не выявлено. Экипажам судов напомнили о правилах добычи морских биологических ресурсов и запрете лова в пределах 500 метров от береговой линии.
Всего в 2024 году Госкомитет по экологии зафиксировал три нарушения: по двум случаям нарушители уже привлечены к административной ответственности, по третьему случаю проводится разбирательство.