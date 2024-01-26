https://sputnik-abkhazia.ru/20240126/pyat-sudov-proverili-vo-vremya-reyda-v-akvatorii-sukhumskoy-bukhty-1049966052.html

Пять судов проверили во время рейда в акватории Сухумской бухты

Пять судов проверили во время рейда в акватории Сухумской бухты

Рейды по охране морской экологии в Абхазии проводятся регулярно и имеют большое значение для сохранения морских биологических ресурсов. 26.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-26T16:40+0300

2024-01-26T16:40+0300

2024-01-26T17:18+0300

в абхазии

черное море

абхазия

экология

рыбный промысел в абхазии

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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Пять рыболовных судов проверили в акватории Сухумской бухты в ходе совместного рейда Погрануправления ФСБ в Абхазии, Погранотряда СГБ и Госкомитета по экологии.Специалисты проверяли соблюдение правового режима, установленного в морском пространстве Абхазии.Всего в 2024 году Госкомитет по экологии зафиксировал три нарушения: по двум случаям нарушители уже привлечены к административной ответственности, по третьему случаю проводится разбирательство.

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черное море, абхазия, экология, рыбный промысел в абхазии