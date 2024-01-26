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Российские реставраторы рассказали о работе по спасению картин Нацгалереи Абхазии
Российские реставраторы рассказали о работе по спасению картин Нацгалереи Абхазии
В пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция с участием российских реставраторов, которые прибыли в республику помочь в реставрации уцелевших в... 26.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-26T20:15+0300
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Как рассказала заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Грабаря Елена Проханова, специалисты из России уже осмотрели около 120 работ Национальной картинной галереи Абхазии, уцелевших в пожаре 21 января. Она назвала положительным обстоятельством то, что картины тушили водой, а не с помощью химических средств, которые могли бы негативно сказаться на картинах. Реставраторы занимаются фотофиксацией, нанесением специальных наклеек и описью работ.Как утверждают эксперты, часть картин можно восстановить в республике, другую нужно будет перевезти в Россию для проведения более сложных восстановительных работ.Заведующая Отделом научной реставрации станковой масляной живописи ГОСНИИР, почетный реставратор Москвы Мария Чуракова подчеркнула, что практически все работы, уцелевшие от пожара, подлежат восстановлению, в той или иной степени. Однако это потребует продолжительного периода времени и немалых финансовых затрат.
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видео из пресс-центра, видео, мультимедиа, россия, абхазия, культура, видео
видео из пресс-центра, видео, мультимедиа, россия, абхазия, культура, видео
Российские реставраторы рассказали о работе по спасению картин Нацгалереи Абхазии
20:15 26.01.2024 (обновлено: 20:25 26.01.2024)
В пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция с участием российских реставраторов, которые прибыли в республику помочь в реставрации уцелевших в пожаре картин Национальной картинной галереи.
Как рассказала заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Грабаря Елена Проханова, специалисты из России уже осмотрели около 120 работ Национальной картинной галереи Абхазии, уцелевших в пожаре 21 января.
Она назвала положительным обстоятельством то, что картины тушили водой, а не с помощью химических средств, которые могли бы негативно сказаться на картинах. Реставраторы занимаются фотофиксацией, нанесением специальных наклеек и описью работ.
Как утверждают эксперты, часть картин можно восстановить в республике, другую нужно будет перевезти в Россию для проведения более сложных восстановительных работ.
Заведующая Отделом научной реставрации станковой масляной живописи ГОСНИИР, почетный реставратор Москвы Мария Чуракова подчеркнула, что практически все работы, уцелевшие от пожара, подлежат восстановлению, в той или иной степени. Однако это потребует продолжительного периода времени и немалых финансовых затрат.