https://sputnik-abkhazia.ru/20240126/rossiyskie-restavratory-rasskazali-o-rabote-po-spaseniyu-kartin-natsgalerei-abkhazii-1049969320.html

Российские реставраторы рассказали о работе по спасению картин Нацгалереи Абхазии

Российские реставраторы рассказали о работе по спасению картин Нацгалереи Абхазии

В пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция с участием российских реставраторов, которые прибыли в республику помочь в реставрации уцелевших в... 26.01.2024, Sputnik Абхазия

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Как рассказала заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Грабаря Елена Проханова, специалисты из России уже осмотрели около 120 работ Национальной картинной галереи Абхазии, уцелевших в пожаре 21 января. Она назвала положительным обстоятельством то, что картины тушили водой, а не с помощью химических средств, которые могли бы негативно сказаться на картинах. Реставраторы занимаются фотофиксацией, нанесением специальных наклеек и описью работ.Как утверждают эксперты, часть картин можно восстановить в республике, другую нужно будет перевезти в Россию для проведения более сложных восстановительных работ.Заведующая Отделом научной реставрации станковой масляной живописи ГОСНИИР, почетный реставратор Москвы Мария Чуракова подчеркнула, что практически все работы, уцелевшие от пожара, подлежат восстановлению, в той или иной степени. Однако это потребует продолжительного периода времени и немалых финансовых затрат.

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