https://sputnik-abkhazia.ru/20240126/takie-obstoyatelstva-orlov-kretchmer-o-vosstanovlenii-natsgalerei-abkhazii-1049955369.html

Такие обстоятельства: Орлов-Кретчмер о восстановлении Нацгалереи Абхазии

Такие обстоятельства: Орлов-Кретчмер о восстановлении Нацгалереи Абхазии

О том, какие уроки следует извлечь из пожара в Нацгалерее Абхазии, что предпринять, чтобы восполнить ущерб, который был нанесен культуре, об этом своими... 26.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-26T10:10+0300

2024-01-26T10:10+0300

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Такие обстоятельства: Орлов-Кретчмер о восстановлении нацгалереи Абхазии Такие обстоятельства: Орлов-Кретчмер о восстановлении нацгалереи Абхазии

В первую очередь надо собрать людей, специалистов и меценатов и подумать, что можно сделать, чем можно компенсировать, и начать стабильно, компетентно заниматься сбором культурного наследия имеющего отношения к нашей родине, сказал собеседник Sputnik."Много аналогичных случаев было в истории, тут на первый план выходит группа людей, с которых начинается Родина, – меценаты. Эти люди, не задумываясь, свои средства отдавали народу, спасению национального достояния. Обязанность государства –создавать условия для того, чтобы коллекционирование, архивирование, сбор произведений искусства проходил спокойно. У государства должна быть культурная политика. Мы собираем это для тех, кто еще не родился, которые рождаются, должны воспитываться в духе любви к Родине с помощью искусства", – отметил Орлов-Кретчмер.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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