https://sputnik-abkhazia.ru/20240126/takie-obstoyatelstva-orlov-kretchmer-o-vosstanovlenii-natsgalerei-abkhazii-1049955369.html
Такие обстоятельства: Орлов-Кретчмер о восстановлении Нацгалереи Абхазии
Такие обстоятельства: Орлов-Кретчмер о восстановлении Нацгалереи Абхазии
О том, какие уроки следует извлечь из пожара в Нацгалерее Абхазии, что предпринять, чтобы восполнить ущерб, который был нанесен культуре, об этом своими... 26.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-26T10:10+0300
2024-01-26T10:10+0300
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Такие обстоятельства: Орлов-Кретчмер о восстановлении нацгалереи Абхазии
Такие обстоятельства: Орлов-Кретчмер о восстановлении нацгалереи Абхазии
В первую очередь надо собрать людей, специалистов и меценатов и подумать, что можно сделать, чем можно компенсировать, и начать стабильно, компетентно заниматься сбором культурного наследия имеющего отношения к нашей родине, сказал собеседник Sputnik."Много аналогичных случаев было в истории, тут на первый план выходит группа людей, с которых начинается Родина, – меценаты. Эти люди, не задумываясь, свои средства отдавали народу, спасению национального достояния. Обязанность государства –создавать условия для того, чтобы коллекционирование, архивирование, сбор произведений искусства проходил спокойно. У государства должна быть культурная политика. Мы собираем это для тех, кто еще не родился, которые рождаются, должны воспитываться в духе любви к Родине с помощью искусства", – отметил Орлов-Кретчмер.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, пожар, искусство, аудио
подкасты, такие обстоятельства, пожар, искусство, аудио
Такие обстоятельства: Орлов-Кретчмер о восстановлении Нацгалереи Абхазии
10:10 26.01.2024 (обновлено: 11:14 26.01.2024)
О том, какие уроки следует извлечь из пожара в Нацгалерее Абхазии, что предпринять, чтобы восполнить ущерб, который был нанесен культуре, об этом своими советами и рекомендациями в эфире радио Sputnik поделился ученый и коллекционер Александр Орлов-Кретчмер.
В первую очередь надо собрать людей, специалистов и меценатов и подумать, что можно сделать, чем можно компенсировать, и начать стабильно, компетентно заниматься сбором культурного наследия имеющего отношения к нашей родине, сказал собеседник Sputnik.
"Много аналогичных случаев было в истории, тут на первый план выходит группа людей, с которых начинается Родина, – меценаты. Эти люди, не задумываясь, свои средства отдавали народу, спасению национального достояния. Обязанность государства –создавать условия для того, чтобы коллекционирование, архивирование, сбор произведений искусства проходил спокойно. У государства должна быть культурная политика. Мы собираем это для тех, кто еще не родился, которые рождаются, должны воспитываться в духе любви к Родине с помощью искусства", – отметил Орлов-Кретчмер.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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