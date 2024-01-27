https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/chernomorenergo-veernykh-otklyucheniy-sveta-ne-budet-v-subbotu-i-voskresene-1049976114.html

"Черноморэнерго": веерных отключений света не будет в субботу и воскресенье

"Черноморэнерго": веерных отключений света не будет в субботу и воскресенье

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Веерных отключений света в Сухуме и западной части Абхазии с большой вероятностью не будет 27 и 28 января, рассказал Sputnik... 27.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-27T13:27+0300

2024-01-27T13:27+0300

2024-01-27T13:27+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

черноморэнерго

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Веерных отключений света в Сухуме и западной части Абхазии с большой вероятностью не будет 27 и 28 января, рассказал Sputnik руководитель "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.По словам Джинджолия, сегодня коллеги из России сообщили, что у них появилась техническая возможность предоставить электроэнергию в полном объеме в субботу и воскресенье. Ранее было объявлено о введении ограничений с 26 по 31 января, связанных с техническими причинами с российской стороны: из согласованной мощности в размере 300 – 340 МВт российская сторона могла предоставить не более 240 МВт.

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