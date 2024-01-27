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"Черноморэнерго": веерных отключений света не будет в субботу и воскресенье
"Черноморэнерго": веерных отключений света не будет в субботу и воскресенье
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Веерных отключений света в Сухуме и западной части Абхазии с большой вероятностью не будет 27 и 28 января, рассказал Sputnik... 27.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-27T13:27+0300
2024-01-27T13:27+0300
2024-01-27T13:27+0300
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Веерных отключений света в Сухуме и западной части Абхазии с большой вероятностью не будет 27 и 28 января, рассказал Sputnik руководитель "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.По словам Джинджолия, сегодня коллеги из России сообщили, что у них появилась техническая возможность предоставить электроэнергию в полном объеме в субботу и воскресенье. Ранее было объявлено о введении ограничений с 26 по 31 января, связанных с техническими причинами с российской стороны: из согласованной мощности в размере 300 – 340 МВт российская сторона могла предоставить не более 240 МВт.
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абхазия, черноморэнерго, экономика, россия
абхазия, черноморэнерго, экономика, россия
"Черноморэнерго": веерных отключений света не будет в субботу и воскресенье
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Веерных отключений света в Сухуме и западной части Абхазии с большой вероятностью не будет 27 и 28 января, рассказал Sputnik руководитель "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
По словам Джинджолия, сегодня коллеги из России сообщили, что у них появилась техническая возможность предоставить электроэнергию в полном объеме в субботу и воскресенье.
"Что будет в понедельник или во вторник пока неизвестно, другой информации пока нет", - отметил глава "Черноморэнерго".
Ранее было объявлено о введении ограничений с 26 по 31 января, связанных с техническими причинами с российской стороны: из согласованной мощности в размере 300 – 340 МВт российская сторона могла предоставить не более 240 МВт.