https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/raspad-podkralsya-nezametno-separatizm-po-nastoyaschemu-opasen-dlya-strany-1049986760.html

Распад подкрался незаметно: сепаратизм по-настоящему опасен для страны

Распад подкрался незаметно: сепаратизм по-настоящему опасен для страны

Пока в США мечтали о "деколонизации" России и рисовали карты нашей страны, распавшейся на много частей, зараза сепаратизма подкралась и к "сияющему граду на... 27.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-27T17:10+0300

2024-01-27T17:10+0300

2024-01-27T17:10+0300

колумнисты

политика

в мире

сша

техас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102895/29/1028952977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_280072e87c3f135551ddcdff6507db13.jpg

В университетах рисуют карты "Разъединенных Штатов Америки", причем страна на них распалась аж на 124 части. И это далеко не предел, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.При этом пограничников к границе США не допускают. Дело в том, что работающие на Байдена федералы относятся к нелегалам хорошо и позволяют им просачиваться на территорию страны. А техасцам это надоело: легко ли — через их штат в год проходит больше двух миллионов нелегалов, причем многие везут оружие и наркотики, грабят, убивают и кошмарят население штата.Нацгвардейцы захватили парк Шелби, своеобразный лагерь передержки для мигрантов, заблокировали ведущие туда дороги и не пускают федералов. То есть налицо противостояние вооруженных сил штата Техас и Погранслужбы США.Верховный суд США постановил это безобразие прекратить, однако губернатор Грег Эббот и не подумал это решение выполнять. Он сам заваливает администрацию Байдена исками из-за мигрантов, а параллельно набирает все новых людей в нацгвардию штата.У жителей незалежного Техаса много и других претензий к Вашингтону. Культ трансгендеров и ЛГБТ* в школах, критическая расовая теория, пропаганда веганства и радикального феминизма, экофанатизм, который грозит угробить легендарное техасское животноводство и менее легендарную, но очень успешную нефтянку. Ну и, разумеется, налоги. Всю программу "Национального движения Техаса" — это главная из сепаратистских партий штата — можно уложить в один лозунг: "Хватит кормить Вашингтон".Неудивительно, что еще месяц назад жители Техаса собрали 139 тысяч подписей за то, чтобы параллельно с президентскими выборами в ноябре провести референдум о выходе из США. Власти штата забраковали подписи, однако их противостояние с федералами на госгранице — это и есть по факту классический сепаратизм.Но, может быть, против Вашингтона бунтуют лишь американские "ватники"? Да нет, самый хипстерский штат страны, Калифорния, в мае прошлого года отказался возвращать долг в 18,5 миллиарда долларов в федеральный бюджет. Фактически Калифорния объявила дефолт.Потом пошли разъяснения, что долг все-таки будет выплачен (лет так через семь-восемь), но не за счет штата, а за счет обложения налогами местного бизнеса. Но суть происходящего была в том, что демократический губернатор Гэвин Ньюсом откровенно послал подальше демократического президента Джо Байдена. Характерно, что сепаратистские тенденции в Калифорнии не менее отчетливы, чем в Техасе.Что уж говорить про Флориду, где губернатор Рон Десантис сначала в пику Вашингтону отменял антикоронавирусные меры, потом при поддержке кубинской диаспоры мутил Майдан на Кубе, затем пытался провернуть еще один в Бразилии и, наконец, пообещал не выдавать в Вашингтон Трампа, если за ним придут федералы? Как видим, государство Флорида демонстрирует полную независимость в своей политике — и внешней, и внутренней.В апреле на экраны выйдет фильм британского режиссера Алекса Гарланда (он прославился своим романом "Пляж") "Гражданская война". В нем описываются события ближайшего будущего в США. По сценарию, штаты объявили войну Вашингтону, причем альянсы образовались очень причудливые. Например, на штурм столицы идут объединенные войска Калифорнии и Техаса.Удивительно, правда? Ведь Калифорния считается обителью самых радикальных демократов, а Техас консервативен, как потертое седло. Однако здесь точно подмечено, что распад Америки пойдет отнюдь не по границам "красных" и "синих" штатов. Все будет гораздо сложнее.Дело в том, что "сепаров" в Штатах пруд пруди на всех уровнях. Есть республиканские анклавы в демократической Калифорнии и демократические анклавы в республиканском Техасе. Кстати, именно среди таких людей, живущих во враждебном окружении, сильнее всего радикальные настроения.Есть целые регионы типа Восточного Орегона, который хочет вместе со своими землями перекочевать из-под ига демократов в республиканский Айдахо.Есть родители, которые объединяются в сообщества, чтобы учить детей в нормальных частных школах без ЛГБТ*-повестки. А есть банды антифа и BLM, которые запугивают избирателей на выборах, а в свободное время обносят магазины.И все это цветущее разнообразие кипит, постреливает и с ненавистью посматривает на соседей. Как отмечают американские интеллектуалы, "процессы отделения — назовите их мягким сепаратизмом или легким сепаратизмом — идут прямо сейчас". Мы предложили бы коллегам термин "ползучий сепаратизм" — он лучше звучит."По очень многим направлениям Америка уже разорвана на части, — констатируют американцы. — Когда дело доходит до сепаратизма, вопрос не в "что, если", а в "что теперь".Что ж, как отметил Дмитрий Медведев, мир, "похрустывая попкорном", будет наблюдать за борьбой Техасской народной республики за свою независимость. Возможно, стоило бы и поддержать товарищей. Послать лучи добра Грегу Эбботу, например. Поднять вопрос о праве Техаса на самоопределение в ООН. Люди страдают под игом Вашингтона — им же надо срочно помочь.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240108/amerika-nachala-spasat-demokratiyu-ot-demokratov-1049777518.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/tsugtsvang-baydena-blizhniy-vostok-pod-ugrozoy-bolshoy-voyny-1049726697.html

сша

техас

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

колумнисты, политика, в мире, сша, техас