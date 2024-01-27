https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/raspad-podkralsya-nezametno-separatizm-po-nastoyaschemu-opasen-dlya-strany-1049986760.html
Распад подкрался незаметно: сепаратизм по-настоящему опасен для страны
Распад подкрался незаметно: сепаратизм по-настоящему опасен для страны
Пока в США мечтали о "деколонизации" России и рисовали карты нашей страны, распавшейся на много частей, зараза сепаратизма подкралась и к "сияющему граду на... 27.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-27T17:10+0300
2024-01-27T17:10+0300
2024-01-27T17:10+0300
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https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102895/29/1028952977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_280072e87c3f135551ddcdff6507db13.jpg
В университетах рисуют карты "Разъединенных Штатов Америки", причем страна на них распалась аж на 124 части. И это далеко не предел, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.При этом пограничников к границе США не допускают. Дело в том, что работающие на Байдена федералы относятся к нелегалам хорошо и позволяют им просачиваться на территорию страны. А техасцам это надоело: легко ли — через их штат в год проходит больше двух миллионов нелегалов, причем многие везут оружие и наркотики, грабят, убивают и кошмарят население штата.Нацгвардейцы захватили парк Шелби, своеобразный лагерь передержки для мигрантов, заблокировали ведущие туда дороги и не пускают федералов. То есть налицо противостояние вооруженных сил штата Техас и Погранслужбы США.Верховный суд США постановил это безобразие прекратить, однако губернатор Грег Эббот и не подумал это решение выполнять. Он сам заваливает администрацию Байдена исками из-за мигрантов, а параллельно набирает все новых людей в нацгвардию штата.У жителей незалежного Техаса много и других претензий к Вашингтону. Культ трансгендеров и ЛГБТ* в школах, критическая расовая теория, пропаганда веганства и радикального феминизма, экофанатизм, который грозит угробить легендарное техасское животноводство и менее легендарную, но очень успешную нефтянку. Ну и, разумеется, налоги. Всю программу "Национального движения Техаса" — это главная из сепаратистских партий штата — можно уложить в один лозунг: "Хватит кормить Вашингтон".Неудивительно, что еще месяц назад жители Техаса собрали 139 тысяч подписей за то, чтобы параллельно с президентскими выборами в ноябре провести референдум о выходе из США. Власти штата забраковали подписи, однако их противостояние с федералами на госгранице — это и есть по факту классический сепаратизм.Но, может быть, против Вашингтона бунтуют лишь американские "ватники"? Да нет, самый хипстерский штат страны, Калифорния, в мае прошлого года отказался возвращать долг в 18,5 миллиарда долларов в федеральный бюджет. Фактически Калифорния объявила дефолт.Потом пошли разъяснения, что долг все-таки будет выплачен (лет так через семь-восемь), но не за счет штата, а за счет обложения налогами местного бизнеса. Но суть происходящего была в том, что демократический губернатор Гэвин Ньюсом откровенно послал подальше демократического президента Джо Байдена. Характерно, что сепаратистские тенденции в Калифорнии не менее отчетливы, чем в Техасе.Что уж говорить про Флориду, где губернатор Рон Десантис сначала в пику Вашингтону отменял антикоронавирусные меры, потом при поддержке кубинской диаспоры мутил Майдан на Кубе, затем пытался провернуть еще один в Бразилии и, наконец, пообещал не выдавать в Вашингтон Трампа, если за ним придут федералы? Как видим, государство Флорида демонстрирует полную независимость в своей политике — и внешней, и внутренней.В апреле на экраны выйдет фильм британского режиссера Алекса Гарланда (он прославился своим романом "Пляж") "Гражданская война". В нем описываются события ближайшего будущего в США. По сценарию, штаты объявили войну Вашингтону, причем альянсы образовались очень причудливые. Например, на штурм столицы идут объединенные войска Калифорнии и Техаса.Удивительно, правда? Ведь Калифорния считается обителью самых радикальных демократов, а Техас консервативен, как потертое седло. Однако здесь точно подмечено, что распад Америки пойдет отнюдь не по границам "красных" и "синих" штатов. Все будет гораздо сложнее.Дело в том, что "сепаров" в Штатах пруд пруди на всех уровнях. Есть республиканские анклавы в демократической Калифорнии и демократические анклавы в республиканском Техасе. Кстати, именно среди таких людей, живущих во враждебном окружении, сильнее всего радикальные настроения.Есть целые регионы типа Восточного Орегона, который хочет вместе со своими землями перекочевать из-под ига демократов в республиканский Айдахо.Есть родители, которые объединяются в сообщества, чтобы учить детей в нормальных частных школах без ЛГБТ*-повестки. А есть банды антифа и BLM, которые запугивают избирателей на выборах, а в свободное время обносят магазины.И все это цветущее разнообразие кипит, постреливает и с ненавистью посматривает на соседей. Как отмечают американские интеллектуалы, "процессы отделения — назовите их мягким сепаратизмом или легким сепаратизмом — идут прямо сейчас". Мы предложили бы коллегам термин "ползучий сепаратизм" — он лучше звучит."По очень многим направлениям Америка уже разорвана на части, — констатируют американцы. — Когда дело доходит до сепаратизма, вопрос не в "что, если", а в "что теперь".Что ж, как отметил Дмитрий Медведев, мир, "похрустывая попкорном", будет наблюдать за борьбой Техасской народной республики за свою независимость. Возможно, стоило бы и поддержать товарищей. Послать лучи добра Грегу Эбботу, например. Поднять вопрос о праве Техаса на самоопределение в ООН. Люди страдают под игом Вашингтона — им же надо срочно помочь.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240108/amerika-nachala-spasat-demokratiyu-ot-demokratov-1049777518.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/tsugtsvang-baydena-blizhniy-vostok-pod-ugrozoy-bolshoy-voyny-1049726697.html
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Виктория Никифорова
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Виктория Никифорова
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg
колумнисты, политика, в мире, сша, техас
колумнисты, политика, в мире, сша, техас
Распад подкрался незаметно: сепаратизм по-настоящему опасен для страны
Пока в США мечтали о "деколонизации" России и рисовали карты нашей страны, распавшейся на много частей, зараза сепаратизма подкралась и к "сияющему граду на холме".
В университетах рисуют карты "Разъединенных Штатов Америки", причем страна на них распалась аж на 124 части. И это далеко не предел, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.
Вот, например, прямо сейчас в штате Техас нацгвардия, состоящая из местных жителей, по большей части отставных военных, взяла под охрану свой кусок государственной границы страны. Нацгвардейцы отлавливают на реке Рио-Гранде нелегальных мигрантов из Мексики и депортируют их.
При этом пограничников к границе США не допускают. Дело в том, что работающие на Байдена федералы относятся к нелегалам хорошо и позволяют им просачиваться на территорию страны. А техасцам это надоело: легко ли — через их штат в год проходит больше двух миллионов нелегалов, причем многие везут оружие и наркотики, грабят, убивают и кошмарят население штата.
Нацгвардейцы захватили парк Шелби, своеобразный лагерь передержки для мигрантов, заблокировали ведущие туда дороги и не пускают федералов. То есть налицо противостояние вооруженных сил штата Техас и Погранслужбы США.
Верховный суд США постановил это безобразие прекратить, однако губернатор Грег Эббот и не подумал это решение выполнять. Он сам заваливает администрацию Байдена исками из-за мигрантов, а параллельно набирает все новых людей в нацгвардию штата.
У жителей незалежного Техаса много и других претензий к Вашингтону. Культ трансгендеров и ЛГБТ* в школах, критическая расовая теория, пропаганда веганства и радикального феминизма, экофанатизм, который грозит угробить легендарное техасское животноводство и менее легендарную, но очень успешную нефтянку. Ну и, разумеется, налоги. Всю программу "Национального движения Техаса" — это главная из сепаратистских партий штата — можно уложить в один лозунг: "Хватит кормить Вашингтон".
Неудивительно, что еще месяц назад жители Техаса собрали 139 тысяч подписей за то, чтобы параллельно с президентскими выборами в ноябре провести референдум о выходе из США. Власти штата забраковали подписи, однако их противостояние с федералами на госгранице — это и есть по факту классический сепаратизм.
Заметим, никакой референдум им и не нужен. Ну пройдет он, ну проголосуют жители вольного Техаса за свою независимость. Но Верховный суд тут же разъяснит, что конституционного права на это у штата нет. Вашингтон вынужден будет послать в Техас армию. Начнется вооруженный конфликт — зачем это нужно Грегу Эбботу? Нет, региональной элите выгодно добиться независимости мирным путем и явочным порядком по типу "мы не будем выполнять ваши приказы, но будем получать ваши субсидии".
Но, может быть, против Вашингтона бунтуют лишь американские "ватники"? Да нет, самый хипстерский штат страны, Калифорния, в мае прошлого года отказался возвращать долг в 18,5 миллиарда долларов в федеральный бюджет. Фактически Калифорния объявила дефолт.
Потом пошли разъяснения, что долг все-таки будет выплачен (лет так через семь-восемь), но не за счет штата, а за счет обложения налогами местного бизнеса. Но суть происходящего была в том, что демократический губернатор Гэвин Ньюсом откровенно послал подальше демократического президента Джо Байдена. Характерно, что сепаратистские тенденции в Калифорнии не менее отчетливы, чем в Техасе.
Что уж говорить про Флориду, где губернатор Рон Десантис сначала в пику Вашингтону отменял антикоронавирусные меры, потом при поддержке кубинской диаспоры мутил Майдан на Кубе, затем пытался провернуть еще один в Бразилии и, наконец, пообещал не выдавать в Вашингтон Трампа, если за ним придут федералы? Как видим, государство Флорида демонстрирует полную независимость в своей политике — и внешней, и внутренней.
В апреле на экраны выйдет фильм британского режиссера Алекса Гарланда (он прославился своим романом "Пляж") "Гражданская война". В нем описываются события ближайшего будущего в США. По сценарию, штаты объявили войну Вашингтону, причем альянсы образовались очень причудливые. Например, на штурм столицы идут объединенные войска Калифорнии и Техаса.
Удивительно, правда? Ведь Калифорния считается обителью самых радикальных демократов, а Техас консервативен, как потертое седло. Однако здесь точно подмечено, что распад Америки пойдет отнюдь не по границам "красных" и "синих" штатов. Все будет гораздо сложнее.
Дело в том, что "сепаров" в Штатах пруд пруди на всех уровнях. Есть республиканские анклавы в демократической Калифорнии и демократические анклавы в республиканском Техасе. Кстати, именно среди таких людей, живущих во враждебном окружении, сильнее всего радикальные настроения.
Есть целые регионы типа Восточного Орегона, который хочет вместе со своими землями перекочевать из-под ига демократов в республиканский Айдахо.
Есть родители, которые объединяются в сообщества, чтобы учить детей в нормальных частных школах без ЛГБТ*-повестки. А есть банды антифа и BLM, которые запугивают избирателей на выборах, а в свободное время обносят магазины.
Есть города, в которых аборты запрещены, а есть города, где аборты откровенно — в том числе и финансово — поощряются. Есть штаты, в которых вторая поправка (то есть право пользования огнестрелом) священна. Есть города, которые называют себя священным убежищем для нелегальных мигрантов. Есть поселения, центром которых является церковь, а есть города типа Портленда, где единственная религия — это культ BLM. То есть скрепы федерального закона и национального единства разрушаются одна за другой.
И все это цветущее разнообразие кипит, постреливает и с ненавистью посматривает на соседей. Как отмечают американские интеллектуалы, "процессы отделения — назовите их мягким сепаратизмом или легким сепаратизмом — идут прямо сейчас". Мы предложили бы коллегам термин "ползучий сепаратизм" — он лучше звучит.
"По очень многим направлениям Америка уже разорвана на части, — констатируют американцы. — Когда дело доходит до сепаратизма, вопрос не в "что, если", а в "что теперь".
Что ж, как отметил Дмитрий Медведев, мир, "похрустывая попкорном", будет наблюдать за борьбой Техасской народной республики за свою независимость. Возможно, стоило бы и поддержать товарищей. Послать лучи добра Грегу Эбботу, например. Поднять вопрос о праве Техаса на самоопределение в ООН. Люди страдают под игом Вашингтона — им же надо срочно помочь.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.